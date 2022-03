Curso capacita 10 mil mulheres desenvolvedoras de games gratuitamente

Uma parceria firmada entre o hub de inovação Órbi Conecta e o ecossistema de educação tecnológica DIO vai oferecer 10 mil bolsas de estudos para curso dedicado às mulheres que estão iniciando no universo da programação de jogos.

As mulheres que se inscreverem no programa Órbi Academy Techboost terão acesso gratuito à aprendizagem de lógica de programação e arquitetura de sistemas, além de avançar seus conhecimentos nas linguagens HTML5, CSS3 e Javascript, essenciais para os primeiros passos no desenvolvimento de jogos.

Serão, ao todo, mais de 63 horas de curso, projetos de games hands-on e mentorias com profissionais experts sobre tecnologia, mercado e soft skills.

Se interessou? As inscrições podem ser realizadas pelo link até o dia 15 de abril.

O programa Órbi Academy Techboost já distribuiu mais de 160 mil bolsas de estudo desde fevereiro do ano passado e impactou milhares de pessoas através do acesso gratuito à formação na área de tecnologia.

Mercado dos games

O mercado da tecnologia é um dos mais mais cresce. De acordo com a consultoria internacional Newzoo, a indústria global de games movimentou US$ 175,8 bilhões em 2021. A previsão é que esse segmento se mantenha aquecido e ultrapasse US$ 200 bilhões ao final de 2023.

Segundo a Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais), em 2021 o Brasil se destacou como o 12º maior fabricante de jogos do mundo, rendendo à indústria local uma taxa de crescimento anual de 13,5%, o que significou US$ 2,3 bilhões da receita mundial relacionada a videogames.

Nesse cenário de expansão, o mercado de trabalho para desenvolvedores de games concentra boas oportunidades para quem se interessa pela área. As possibilidades de atuação profissional vão desde a criação de games para diferentes plataformas até jogos mais simples utilizados em ações de gamificação por empresas e setores diversos.