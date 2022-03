5 dicas para quem quer empreender em 2022

A vontade de empreender segue forte. O Boletim do Mapa de Empresas do Ministério da Economia, divulgado no final de 2021, revelou que o Brasil obteve mais uma vez recorde no número de empresas abertas em um quadrimestre, atingindo a marca de 1,4 milhão de novos negócios. O saldo positivo de mais empresas em funcionamento de maio a agosto de 2021 chegou a 936.229.

Para auxiliar os brasileiros que desejam engrossar as estatísticas, Ronaldo Bahia, fundador e CEO da JobConvo, startup de recrutamento e seleção por meio de inteligência artificial, destaca cinco dicas para ajudar na busca pelo sucesso. Confira:

1 - Descubra o seu “porquê”

O seu “porquê” é o que o manterá em movimento quando as coisas não correrem necessariamente como o planejado e você quiser desistir.

Bahia afirma que começar um negócio é um desafio e, inevitavelmente, nas dificuldades, o compromisso do empreendedor com seus sonhos será testado. Segundo ele, fica mais fácil se manter comprometido e motivado quando temos raízes fincadas em algo pelo qual somos apaixonados. Esse deve ser o nosso porquê, a razão de ser do nosso empreendimento.

2 - Encontre um mentor

Mentores são uma ótima maneira de evitar erros dispendiosos. Aproveite as habilidades e experiências de outras pessoas e use-as para ajudá-lo a crescer nos negócios, para se inspirar, se orientar e ter ajuda para resolver problemas. Não é precisa ter apenas um mentor ou firma um acordo formal. Com as plataformas digitais ficou mais fácil mergulhar na mente de grandes exemplos.

Bahia aconselha que, para uma sessão informal de mentoria, pesquise o nome da pessoa que você admira em sua plataforma de podcasting e ouça todas as entrevistas que ela fez.

3 - Aproveite o poder do digital

A pandemia ensinou muitas lições aos proprietários de pequenas e microempresas sobre a importância de ter uma presença online. Devido às oportunidades limitadas de conhecer pessoas durante os períodos de isolamento, muitos confiaram apenas nos meios digitais para vender seus produtos.

Além disso, muitas empresas aproveitaram a pandemia e começaram a usar as mídias sociais para construir suas comunidades. Alavancar o digital quando você não tem grandes orçamentos de marketing é uma vantagem que as pequenas empresas têm sobre as grandes, pois podem ser muito mais ágeis nessa atividade, destaca o CEO.

4 - Seja adaptável e aberto à mudança

Qualquer empreendedor deseja que os estágios iniciais de seu negócio ocorram da melhor maneira possível, mas, como a pandemia ilustrou, ser capaz de se adaptar e estar aberto à mudança é essencial para a sobrevivência.

Bahia assegura: temos que estar preparados para sermos ágeis. Ter uma mentalidade aberta e entender que as coisas podem mudar ajuda a enfrentar o que está por vir.

5 - Faça suas pesquisas

Um estudo recente nos Estados Unidos descobriu que até 82% das pequenas empresas que faliram em cinco anos não tinham compreensão sobre o fluxo de caixa. Então, se você quer construir um negócio, saber quanto vão custar as coisas, suas despesas e margens de lucro, é a diferença entre ser bem-sucedido e mal sucedido.

Você pode. por exemplo, precisar de algum financiamento para tirar seu negócio do papel. Antes de comprometer seu dinheiro com qualquer coisa, abra uma planilha e faça uma pesquisa sobre quanto você realmente precisará. Explore as opções e veja que ajuda você pode obter para dar vida à sua ideia, finaliza Bahia.