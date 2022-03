Quem é o opositor russo de Vladimir Putin condenado à prisão; o advogado Alexei Navalny?

Opositor do presidente russo, Alexei Navalny incomoda o governo de Vladimir Putin há muito tempo. Movimentos contra o governo russo já é de longa data. Informações são do portal de notícias CNN Brasil.

De acordo com a agência de notícias estatal russa TASS, Navalny foi considerado culpado de fraude por um tribunal de Moscou, sendo condenado a nove anos de prisão em uma colônia de segurança máxima. Mesmo não havendo ligação direta com a invasão da Ucrânia, a decisão emplaca com a repressão do presidente russo contra à oposição e a mídia independente durante as últimas quatro semanas.

De acordo como advogado de Navalny, o opositor de Putin irá apelar de sua acusação de culpado de fraude, como relata a RIA, a agência de notícias doméstica estatal russa.

Quem é Alexei Nalvani?

O opositor de Vladimir Putin é um advogado e ativista que agita os protestos populares e trouxe à tona os casos de corrupção do governo e empresas russas, usando suas redes sociais e blog como veículo de publicação.

Em agosto de 2020, Alexei Navalny recebeu uma notável atenção internacional, quando entrou em como por suspeita de envenenamento após ficar doente durante voo da Sibéria para Síria.

O opositor de Putin teve tratamento médico na Alemanha, onde o governo disse que ele teria sido envenenado com um agente químico nervoso do grupo Novichok. Ao regressar à Rússia em janeiro de 2021, Nalvany foi detido pelas autoridades russas.

Novichok é um agente químico que foi usado em ataque contra o ex-espião russo Sergei Skipal e sua filha, Yulia Skipal, em março de 2018. O ataque teria acontecido na cidade inglesa da catedral de Salisbury.

Um tribunal de Moscou havia condenado Navalny à prisão após um mês depois de sua chegada, o sentenciando por mais de dois anos e meio, como consequência de violação às condições de liberdade condicional enquanto estava na Alemanha em 2014.

O ativista e seus seguidores foram classificados como subversivos determinados a desestabilizar a Rússia com o apoio do Ocidente, pelas autoridades russas.

Muitos aliados de Navalny acabaram fugindo da Rússia para não terem que enfrentar restrições ou a prisão. O opositor de Putin ainda conta com apoiadores russos de seu movimento, até mesmo se opondo contra a guerra no Leste Europeu.