Brasil recebe grupo de 47 ucranianos em acolhida humanitária

Um grupo com 47 ucranianos chegou ao Brasil, neste sábado (26). Eles estavam na Polônia e, segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), todos foram apoiados pela força-tarefa da Embaixada do Brasil em Varsóvia.

Nesta ação de acolhida humanitária, a embaixada brasileira providenciou os documentos de viagem e notas dirigidas às autoridades migratórias, sanitárias e aeroportuárias polonesas.

Os ucranianos também tiveram apoio do Consulado-Geral em Frankfurt, na Alemanha, onde foi realizada conexão de voo. Eles desembarcaram no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Segundo uma portaria do MRE e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os ucranianos possuem um visto temporário e autorização de residência para acolhida humanitária, já que foram afetados ou deslocados pela guerra na Ucrânia.

Os ucranianos que chegarem ao Brasil sem visto, podem solicitar autorização de residência nas delegacias de Polícia Federal.

Um mês de conflito

A guerra na Ucrânia não só trouxe reflexos para o cenário internacional, como também atingiu principalmente o próprio país em guerra.

Já aos soldados russos que estão em campo, a falta de materiais de sobrevivência também já é uma realidade. De acordo com o IstoÉ, as autoridades ocidentais relatam o prejuízo sofrido pelas tropas russas com a falta de suprimentos e equipamentos adequados para o frio, além da luta para conseguir comida e combustível.

“Eu tento manter a calma e só espero que tudo acabe e tudo fique bem, como estava antes, e ver os sorrisos voltarem aos rostos das pessoas e aproveitar a vida”, contou Andriy Zyuba, um morador de Kiev, segundo o IstoÉ.

O dono de um café no centro da capital, Evhenii Sosnovskyi, pretende voltar a normalidade, ao pressentir que o conflito durará por muito mais tempo. Ele disse ter entendido que talvez nem seja uma questão de uma, ou duas semanas, nem mesmo um mês.

Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, se mostrou aberto para discutir medidas neutras com o presidente da Rússia, com garantias de segurança descartando qualquer tipo de agressão adicional.

A Rússia já sofreu diversas sanções do Ocidente, impactando diretamente na sua economia e outros acessos no ambiente internacional. Entretanto, Putin não demonstrou qualquer atitude de recuo. O líder russo ainda mantém suas exigências iniciais sob o país da Ucrânia.

