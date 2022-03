Apostou na Mega-Sena? Confira os números sorteados no fim de semana

Neste sábado (26), às 20 horas, a Mega-Sena sorteou os números do concurso 2466. Quem acertar as seis dezenas levará para casa o prêmio estimado em R$ 91 milhões. Vale lembrar que no sorteio da última quarta-feira, nenhum apostador acertou e o prêmio acumulou.

Confira os números sorteados

54 - 53 - 20 - 02 - 13 - 03

Vale lembrar que a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

VEJA OS NÚMEROS DA QUINA

O sorteio da Quina, concurso 5813, que aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, tem o prêmio estimado em R$ 650 mil.

Números sorteados:

74 - 80 - 58 - 02 - 37

VEJA OS NÚMEROS DA LOTOFÁCIL

A Lotofácil, concurso 2481, pode pagar o prêmio estimado de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas da noite.

Confira aqui:

20 - 10 - 15 - 14 - 25

17 - 03 - 02 - 13 - 18

07 - 06 - 09 - 05 - 21

COMO APOSTAR

Se você não apostou neste sorteio fique atento para os próximos. É possível fazer sua aposta na casa lotérica ou pelo canal eletrônico Loterias Online, da Caixa, ou também pelo aplicativo da Caixa. O apostador pode ainda usar mais dois serviços da Caixa, a Surpresinha e a Teimosinha. Na primeira, o sistema faz a aposta usando números aleatórios e na segunda o mesmo jogo é repetido por 2, 4, 6 ou 8 sorteios consecutivos.

A aposta simples a Mega-Sena custa R$ 4,50, para volante com seis dezenas preenchidas. Se quiser dar um empurrão na sorte, pode preencher mais números, no máximo 15, mas o preço da aposta começa a subir substancialmente.

Na Lotofácil, a aposta mínima custa R$ 2,50 para marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela.

Já a aposta mínima na Quina custa R$ 2,00, onde você pode marcar 5 dezenas. Mas o valor pode chegar a R$ 6,00 se você quiser marcar 15 números em um mesmo jogo.

