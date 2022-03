Ainda dá tempo de se inscrever em curso de empreendedorismo para jovens de SP

A Prefeitura de São Paulo ampliou o prazo final das inscrições para as primeiras 600 vagas do Programa Qualifica Mais - Progredir, voltado ao empreendedorismo. Agora os interessados podem se inscrever até o dia 3 de abril.

As aulas do curso de formação de microempreendedor serão realizadas nas regiões de Pirituba, Capela do Socorro, São Miguel e Itaim Paulista.

Até o final deste ano serão beneficiadas 3 mil pessoas, na faixa entre 18 e 29 anos, em situação de vulnerabilidade social, com parte das vagas reservadas para mulheres, jovens negros, transsexuais e imigrantes.

Para se inscrever é necessário residir na cidade de São Paulo e estar cadastrado no CadÚnico, possuir conta bancária e ter completado, no mínimo, o Ensino Fundamental.

O curso, totalmente presencial e gratuito, tem carga horária de 160 horas e ajuda de custo diária. Até o final de março, a Prefeitura irá anunciar a segunda etapa com mais 400 vagas em outras regiões da cidade. No segundo semestre serão oferecidas mais 2 mil vagas, completando o número previsto para este ano.

O curso

O Programa Qualifica Mais Progredir é vinculado ao MEC (Ministério da Educação) e oferecerá o curso de MEI (Microempreendedor Individual), que tem como objetivo auxiliar jovens que já são empreendedores, ou que desejam começar a empreender, mostrando quais são os passos necessários para iniciar uma carreira no empreendedorismo.

Os jovens aprenderão aspectos legais e tributários, entendendo como se tornar um empreendedor formal. Além disso, faz parte da grade curricular conteúdos como desenho de negócios, análise de mercado, estratégias de vendas, negócios digitais e planejamento financeiro. Por fim, os alunos concluirão o curso estando aptos a desenvolver um plano de negócios.

Os jovens participantes do Programa Qualifica Mais Progredir desenvolverão durante o curso habilidades de organização e planejamento, análise de cenários, relacionamento com o cliente, comunicação digital e educação financeira. Tais habilidades serão úteis tanto para o desenvolvimento de um plano de negócios, bem como para a efetivação de seus projetos de vida.

Clique aqui para se inscrever.