Abordada por seguranças, mulher finge ser autista para não usar máscara: “Sou autista, posso não”, diz

Nesta quarta-feira (23), uma pernambucana usou suas redes sociais para mostrar aos seguidores como fez para não ter que usar a máscara em lugares obrigatórios. A usuária Nathasha Borges falou em seu Instagram que fingiu ser autista em um shopping center de Recife. O objetivo da mulher era circular no ambiente sem que fosse obrigada a utilizar a máscara.

A publicação de Nathasha causou revolta aos usuários nas redes sociais. Os internautas denunciaram a postagem, que logo foi derrubada pelo Instagram. Com seu vídeo fora do ar, a mulher repostou no feed a mesma publicação, explicando como se passou por autista.

No registro publicado em seu Instagram, a mulher estava andando em um estacionamento de um centro de compras e contou qual teria sido sua estratégia para não ter que usar o acessório de segurança contra a Covid-19. Ela relatou ter ido ao lugar para uma reunião, sem ter usado máscara enquanto estava no local.

De acordo com a lei federal, autistas não são obrigados a utilizar o equipamento de proteção. Sabendo disso, a mulher relatou que ao ser abordada por segurança por estar sem o acessório, respondeu: “Sou autista, posso não.” Esse não teria sido o único segurança a solicitar que ela colocasse o acessório.

Medidas da utilização das máscaras

O caso de Nathasha já chegou a Polícia Civil de Pernambuco, que abriu investigação. Em nota, o Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio-05) relatou que a mulher é inscrita na regional, tendo diversas denúncias sobre ela chegando ao órgão. O Conselho informou que a situação já foi encaminhada à Comissão de Ética Profissional para ser apurada para assim, tomarem providências cabíveis em relação ao caso.

Recentemente, algumas regiões do Brasil têm abolido a obrigatoriedade do uso de máscaras em determinados ambientes, devido ao resultado de mortes pela Covid-19. Entretanto, mesmo com a flexibilização em relação ao acessório, o uso ainda é requerido em algumas extremidades.

Como consequência do espalhamento do coronavírus em 2020, assim como em outros estados, Pernambuco adotou a política da obrigatoriedade do uso de máscaras, sendo em locais abertos ou não. Diferente de algumas regiões que já flexibilizaram o uso do acessório nesses últimos tempos, Pernambuco ainda não alterou a medida.