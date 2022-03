Mulher publica poema sobre morte um dia antes de ser assassinada a facadas

Uma coincidência macabra ronda o caso de Samantha Mantovani Muniz, de 35 anos. Ela foi assassinada na última quinta-feira (24) a facadas dentro de um ônibus em Curitiba, no Paraná e, dias antes, fez postagens nas redes sociais que falavam sobre morte.

O crime aconteceu no momento em que o coletivo da linha Centenário/Campo Comprido estava parado em uma estação-tubo, no bairro Mossunguê.

Na manhã de quarta-feira (23), um dia antes do crime, Samantha publicou um poema de Sávio Oliveira Lopes com o título “Morri”. Na legenda da imagem, a mulher escreveu: “É tipo aquilo… ‘Meu silêncio é em luto por todas as vezes que já morri’”.

O poema dizia o seguinte:

“Talvez eu chegue aos 90,

Mas morri aos 27.

Já tinha morrido aos 19

E também aos 24.

Não sei se ressuscito mais.”

Na noite de segunda-feira (21), a Samantha também havia postado um trecho do livro “Mulheres que correm com os lobos”, no qual o tema morte também surgiu.

O crime

De acordo informações da PM (Polícia Militar), Samantha tentou apartar uma discussão entre o vendedor ambulante identificado como Wesllen Vitorino de Araújo Silva, de 23 anos, e um outro passageiro do ônibus.

Testemunhas contaram que o vendedor questionou se o homem teria pagado por uma cocada e foi quando a confusão começou.

Segundos antes de golpeá-la no pescoço, uma gravação mostra o ambulante dizendo “que vai matar alguém”.

A Polícia Civil disse que o homem estava em liberdade provisória por ter matado outra pessoa em setembro de 2021.

Um mandado de prisão foi expedido contra o suspeito, que permanece foragido.

Em nota, o Setransp (Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba) lamentou o ocorrido e disse que a Araucária Transporte Coletivo, responsável pelo ônibus, enviou grupo de apoio ao local. “A empresa está prestando toda a assistência necessária e trabalhando junto com a polícia para esclarecer esse crime e cobrar punições”, informou.