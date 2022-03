Mulher desce do ônibus e reconhece corpo do marido morto pelo tênis no Rio de Janeiro

Alessandra Moraes Luiz retornava de uma viagem a São Paulo feita com ônibus fretado e desembarcou na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira, onde seu marido deveria pegá-la de carro.

O local é bastante movimentado, com estação de metrô próxima e também porque serve de base para ônibus fretados, mas como era muito cedo, 5h40 da manhã, poucas pessoas estavam na rua.

Após muito tempo esperando por ele, que não atendia o celular, ela começou a se desesperar e a chorar, quando policiais que passavam pelo local pararam para ajudá-la.

Foi neste momento que ela caminhou até a esquina, onde a polícia guardava o local de um crime, e ela reconheceu o corpo do marido caído no chão, coberto por um plástico. Segundo a polícia, ela reconheceu o tênis que ele estava usando.

De acordo com a polícia, o farmacêutico Carlos Alexandre Rezende, de 40 anos, saiu da Ilha do Governador para buscar a esposa naquela madrugada, mas foi rendido por quatro assaltantes que desceram de um ônibus e cercaram seu carro.

Testemunhas disseram que o farmacêutico não reagiu. Ele desceu do carro, um Jeep Renegade, e bateu a porta do automóvel com força, o que teria motivado um dos bandidos a atirar. Ele morreu no local e seu carro foi levado pelos assaltantes.

A polícia disse que cercou toda a região em busca dos criminosos, mas até o início da tarde desta sexta-feira ninguém tinha sido preso.

