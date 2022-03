Diretora de creche de SP denunciada por maus-tratos ainda está foragida

A polícia entra nesta sexta-feira (25) no quarto dia de buscas pela diretora da Escola de Educação Infantil Colmeia Mágica, na Vila Formosa, Roberta Regina Rossi Serme, de 40 anos, que continua foragida.

Ela teve prisão preventiva de 30 dias decretada depois que vazou nas redes sociais um vídeo que mostra as crianças da creche amarradas no banheiro em cadeiras com lençóis, chorando. Fundada em 2002, a creche atendia crianças de 0 a 5 anos, do berçário ao ensino infantil.

De acordo com a polícia, todos os três endereços de Roberta já foram checados e as buscas continuam. O advogado de defesa disse que não há motivo para o pedido de prisão e já entrou com pedido de habeas corpus na Justiça.

No pedido de prisão, porém, a polícia argumentou que a diretora estava planejando fugir e já teria retirado materiais de dentro da escola para atrapalhar as investigações, além de ameaçar funcionários e ex-funcionários.

Roberta está sendo acusada de maus-tratos, periclitação de vida (colocar saúde das crianças em risco), submissão das crianças a vexame ou constrangimento e tortura.

Em seu depoimento à polícia, ela negou que tenha amarrado ou mandado alguém amarrar as crianças nas cadeiras. Sua defesa alega que as cenas foram forjadas para prejudicar a escola.

Dezenove pessoas já foram ouvidas no inquérito, entre funcionários e pais dos alunos e mais 21 devem ser ouvidas nos próximos dias. As principais questões que a polícia procura responder são: quem amarrou os bebês ou quem mandou amarrar e quem é a pessoa que gravou os vídeos das crianças chorando amarradas no banheiro da escola.