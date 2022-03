Ambev abre inscrições para programas de estágio; há vagas exclusivas para negros

Estão abertas as inscrições para os programas de estágio da Ambev - Estágio Regular e o Representa, voltado exclusivamente para pessoas pretas. Ao todo, são 300 vagas para todo o País, e os processos seletivos serão 100% online.

A gigante de bebidas anunciou que busca pessoas apaixonadas por inovação, que sonham grande, valorizam a diversidade, tenham perfil colaborativo, sejam curiosas, queiram impactar positivamente a sociedade e participar da transformação junto com a companhia.

Na Ambev, o processo ocorre totalmente às cegas para que os talentos não sejam avaliados por idade, gênero ou faculdade. Tanto no Estágio Regular quanto no Representa, os tradicionais testes de lógica foram substituídos por games interativos, tornando o programa 100% digital, com a etapa de vídeo mais livre. Nela, o candidato pode fazer qualquer tipo de vídeo, sendo que a única obrigatoriedade é que ele não apareça nele.

A Ambev também não exige os testes de nível de inglês e não limita a escolha dos candidatos por faculdade ou curso. O único pré-requisito é ter previsão de conclusão entre dezembro de 2022 e julho de 2024.

Logo na inscrição, o candidato poderá escolher a unidade e o mundo Ambev que preferir. São eles: Business, Supply e Tecnologia. Além disso, na última etapa (Day Challenge), caso tenha, a pessoa poderá indicar suas preferências de área para o time de Gente e lideranças que estiverem presentes.

Estágio Representa

Em relação ao processo seletivo Representa, voltado exclusivamente para pessoas pretas, a Ambev passou a oferecer bolsas de estudos de inglês aos candidatos, além de benefícios específicos como salário extra no primeiro mês de contrato, mentoria, apoio psicológico e orientação financeira e jurídica.

Os interessados em ambos os programas de estágio da Ambev podem se candidatar aqui. Boa sorte!

