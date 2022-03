Ucrânia diz ter destruído navio de guerra russo

As Forças Armadas da Ucrânia divulgaram nesta quinta-feira (24) que um navio russo foi destruído no porto de Berdyansk, a 750 quilômetros da capital ucraniana. O local havia sido recentemente ocupado pelos invasores, e vários navios de guerra da Rússia estavam ancorados ali.

O navio supostamente atacado de chama “Orsk”. O Ministério da Defesa da Rússia não mencionou em seu relatório a perda da embarcação, mas disse que “unidades do exército russo assumiram completamente o controle da cidade de Izium, na região de Kharkiv”. A Ucrânia, por sua vez, nega.

As forças ucranianas disseram que, além de destruir o Orsk, “mais dois navios foram danificados. Um tanque de combustível de 3.000 toneladas também foi destruído. O fogo se espalhou para o depósito de munições do inimigo. Detalhes dos danos causados ao ocupante estão sendo esclarecidos”.

Um mês de guerra

A invasão russa à Ucrânia completa hoje um mês sem sinal de grandes avanços nas negociações para seu desfecho.

Nesta quinta-feira, acontece uma cúpula extraordinária da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participou da reunião por videoconferência e disse que, “para salvar as pessoas e nossas cidades, a Ucrânia precisa de assistência militar”.

Logo no primeiro dia de invasão, 24 de fevereiro, diversas cidades ucranianas foram bombardeadas. A Rússia começou a invadir o país por diversas frentes. O contra-ataque da Ucrânia foi intenso e, depois dos primeiros avanços, a Rússia encontrou dificuldades.

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), mais de 3,6 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia, a maioria em direção à vizinha Polônia.

Oficialmente há uma estimativa de mais de 900 civis mortos. A ONU alerta, porém, que este número deve ser bem maior.

