“Quem dá aos pobres empresta a Deus”: Internet reage ao morador de rua flagrado por marido com esposa

Hoje, o morador de rua Givaldo Alves, de 48 anos, deu sua primeira entrevista desde que foi espancado pelo personal trainer Eduardo Alves, que o flagrou fazendo sexo com sua mulher dentro de um carro na cidade de Planaltina, no Distrito Federal.

Mais uma vez, como fez no depoimento dado à polícia, ele negou qualquer violência sexual contra a empresária Sandra Mara e disse que o sexo entre os dois foi consensual. “Quer namorar comigo?”, ela perguntou.

Ele falou que disse na hora que não tinha nem tomado banho. “Moça, eu não tenho dinheiro, sou morador de rua. Não tenho dinheiro nem para te levar ao hotel. Então, ela disse: ‘Pode ser no meu carro’”, iniciou

Na entrevista, ele conta detalhes da abordagem na rua e como tudo ocorreu até o momento em que foi flagrado pelo marido da mulher e foi surrado por ele, ficando com uma costela quebrada e hematomas no olho.

Ele também mandou um recado para Sandra durante o vídeo gravado por jornalista: “parabéns, você é o tipo de mulher que faz qualquer homem feliz”, disse.

Ele também aproveitou para mandar um recado para o personal trainer e marido de Sandra, que agiu com extrema violência, como visto no vídeo que circulou as redes durante a semana.

“O senhor deveria rezar para Deus e pedir sabedoria para agir em momento de desespero, porque o senhor põe tudo a perder. O senhor se expõe usando mentiras e enfia os pés pelas mãos. Você esquece de amar ao próximo como a si mesmo, então o senhor nunca aprendeu a amar a Deus. Cuide bem da sua esposa, ela merece carinho e cuidado”, disse Givaldo.

Desde que vazou o vídeo, o caso correu como um rastilho de pólvora pelas redes sociais e os memes e comentários não pararam desde então.

E as declarações de Givaldo de hoje reacenderam o ânimo dos usuários nas redes sociais novamente, que começaram a repercutir a entrevista. “Quem dá aos pobres, empresta a Deus”, diz uma postagem do Twitter.

Em um post, um internauta sugere que ele lance um Guia de Sedutor de Rua.”Curso 100% online, primeira aula grátis”, sugere.

Curso 100% Online Primeira Aula Gratis #moradorderua pic.twitter.com/bmuYnTsxZf — Arqueiro Flecha e Faca 😎 (@cchacalmaster) March 16, 2022

Veja mais algumas manifestações: