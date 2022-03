Menina que recebeu facada em escola não corre risco de morte: “Já saiu da UTI”

O Colégio Floresta, da zona leste de São Paulo, divulgou que a menina de 12 anos que foi atacada por um colega de classe na terça-feira e levou 10 facadas nas costas já deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Nove de Julho.

“Ela está fora de perigo, já saiu da UTI e foi para o quarto”, disse a escola.

A escola soltou um comunicado sobre o ocorrido:

“Agradecemos, desde já, as várias manifestações de apoio e solidariedade não só junto à nossa Instituição, mas, principalmente, perante todos os envolvidos, em busca da verdade dos fatos.”

O ataque ocorre em uma sala da 8ª série no momento em que era realizada a troca de professores, no intervalo entre as aulas.

FACADAS

As facadas chegaram a atingir o pulmão e havia o temor de que uma hemorragia interna agravasse o quadro da adolescente. Outro estudante que tentou ajudá-la no momento do ataque também teve ferimentos na perna, mas foi medicado e liberado em seguida.

Após o ataque, ela foi rapidamente socorrida por funcionários da escola. O adolescente de 13 anos autor das facadas se escondeu no banheiro da escola até a polícia chegar.

Ele foi levado à Fundação Casa e deverá permanecer recluso por tempo indeterminado. Em seu depoimento, ele alegou ser vítima de bullying, por isso atacou a colega com uma faca de cozinha. O boletim de ocorrência foi registrado como ato infracional de lesão corporal e tentativa de homicídio no Distrito da Água Rasa, zona leste.

A escola foi fechada para perícia até a próxima segunda-feira, de acordo com a advogada da instituição, Luciana Gaston Schwab.

