Loggi oferece 45 vagas de estágio exclusivas para negros

A startup de tecnologia focada em logística Loggi anunciou a abertura de 45 vagas de estágio exclusivas para estudantes negros.

Para participar do processo seletivo é preciso ter 18 anos ou mais, se autodeclarar uma pessoa negra (preta ou parda), ser estudante com matrícula ativa em qualquer instituição de Ensino Superior, com formação prevista entre junho de 2023 e junho de 2024, e ter disponibilidade para atuação remota ou híbrida, de acordo com requisito de cada área.

O programa oferece um processo de seleção 100% digital. Vale destacar os candidatos participarão do Conecta Day, momento de conhecer um pouco mais sobre os negócios, as áreas e liderança da Loggi.

O formato de trabalho dos estagiários escolhidos será flexível, conforme o perfil da vaga que se candidatou. Estes estudantes terão treinamentos sobre o Futuro do Trabalho e das áreas de interesse.

Durante o tempo que forem contratados pela Loggi, os estudantes terão ferramentas para colaborarem e serão acompanhados pela liderança da empresa.

Entre os benefícios das vagas de estágio estão:

• Bolsa de estágio compatível com o mercado;

• Auxílio Refeição;

• Auxílio Mobilidade (para modelo de trabalho híbrido);

• Assistência Médica e Odontológica 100% custeada pela Loggi;

• Seguro de vida;

• Auxílio home office (para modelos de trabalho remoto ou híbrido);

• Descontos na compra de medicamentos;

• Zenklub: Para cuidar da sua saúde mental;

• Edupass: Para você se desenvolver profissionalmente, com descontos e bolsas exclusivas em instituições de ensino em todo o Brasil;

• Gympass: Para cuidar de você com descontos em diversas academias;

• Loggi 4Free: Para você enviar seus pacotes com a gente.

Se interessou? As inscrições estão abertas até o dia 4 de abril e podem ser feitas pelo site. A data prevista para a integração na empresa é dia 6 de junho. Boa sorte!