Com fuzil AK-47 em mãos, soldado ucraniano diz que “russos cometeram grande erro”

A guerra no Leste Europeu tem impactado diversos lugares no mundo. Economicamente, estruturas foram provocadas no mundo todo, sendo que diversas matérias-primas provêm da Rússia e Ucrânia. Devido ao conflito estabelecido, os países estão tentando encontrar a melhor forma da estabilizar a situação econômica.

Após completar exatamente um mês da invasão russa hoje (24), a guerra na Ucrânia retrata a morte de milhares de pessoas, cidades destruídas e civis que tiveram de deixar seus lares para sobreviverem. Entretanto, as coisas não saíram conforme as expectativas do presidente russo Vladimir Putin.

De acordo com o portal IstoÉ, com um fuzil AK-47 em mãos, um soldado ucraniano disse que a moral estava alta entre os ucranianos. “Eles não têm medo de nada… Os ucranianos se uniram como nunca antes”, falou o soldado Vishtalyuk. “E os russos cometeram um grande erro ao escolher nosso país, nossa terra.”

Era esperado que as tropas da Ucrânia se rendessem prontamente quando a invasão se iniciou. Contudo, o exército ucraniano acabou reagindo contra a invasão, resultando em dificuldade para as tropas russas penetrarem em outras grandes cidades, como Kharviv e Chernihiv.

Com 4 semanas de conflito, a Ucrânia ainda se mantém resistente quanto às pressões russas, apesar dos resultados que esse período de guerra trouxe. De acordo com as autoridades da capital da Ucrânia, Kiev, cerca de 80 prédios foram destruídos pelos bombardeios, resultando na fuga da metade dos 3 milhões de civis da região.

Status após um mês de conflito

A guerra na Ucrânia não só trouxe reflexos para o cenário internacional, como também atingiu principalmente o próprio país em guerra.

Já aos soldados russos que estão em campo, a falta de materiais de sobrevivência também já é uma realidade. De acordo com o IstoÉ, as autoridades ocidentais relatam o prejuízo sofrido pelas tropas russas com a falta de suprimentos e equipamentos adequados para o frio, além da luta para conseguir comida e combustível.

“Eu tento manter a calma e só espero que tudo acabe e tudo fique bem, como estava antes, e ver os sorrisos voltarem aos rostos das pessoas e aproveitar a vida”, contou Andriy Zyuba, um morador de Kiev, segundo o IstoÉ.

O dono de um café no centro da capital, Evhenii Sosnovskyi, pretende voltar a normalidade, ao pressentir que o conflito durará por muito mais tempo. Ele disse ter entendido que talvez nem seja uma questão de uma, ou duas semanas, nem mesmo um mês.

Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, se mostrou aberto para discutir medidas neutras com o presidente da Rússia, com garantias de segurança descartando qualquer tipo de agressão adicional.

A Rússia já sofreu diversas sanções do Ocidente, impactando diretamente na sua economia e outros acessos no ambiente internacional. Entretanto, Putin não demonstrou qualquer atitude de recuo. O líder russo ainda mantém suas exigências iniciais sob o país da Ucrânia.