Buraco Azul: antes de morrer afogado, turista brincou dizendo que daria “uma de Michael Phelps”, conta guia turístico

Na tarde desta segunda-feira (21), o técnico de manutenção de equipamentos, Uilgner dos Santos Rodrigues, 30, morreu afogado enquanto nadava no Buraco Azul em Cruz, no litoral do Ceará. O turista que morava em São Paulo foi resgatado, porém chegou sem vida à UPA de Jericoacoara.

Em entrevista ao portal de notícias UOL, o fotógrafo e guia José Gleison da Silva, 32, contou que a namorada de Uilgner havia pedido a ele para não entrar na água. Entretanto, o turista se empolgou e disse que daria “uma de Michael Phelps”. O irmão da vítima relatou ao portal que o corpo de Uilgner embarcaria nesta madrugada para o litoral paulista, Guarujá, cidade onde nasceu.

O fotógrafo que trabalhava com o casal em Buraco Azul falou que estavam muitos contentes, principalmente Uilgner, que parecia uma criança de tão feliz. “Ele me contou que nunca tinha feito uma viagem assim”, disse. José Silva falou que o turista já havia chegado com roteiro de viagem pronto, listando os locais onde gostaria de passear com sua namorada.

Momento em que tudo aconteceu em Buraco Azul

“Assim que chegamos, por volta do meio-dia, O Uilgner e a Bia foram se trocar para fazermos mais uma sessão de fotos. Fiz fotos deles no balanço de coração, na jangadinha que tem lá. Mas o Uilgner não queria mais posar para as fotos, queria se divertir. Então ele disse que ia nadar. A Bia pediu para ele não ir, para continuar a fazer as fotos, mas ele não quis. Ele estava muito empolgado”, relatou o guia ao UOL.

Reprodução/Instagram

José Silva falou que sua esposa chegou a perguntar ao turista se ele sabia nadar. Como resposta, Uilgner brincou dizendo que daria “uma de Michael Phelps” (nadador profissional estadunidense). Bia Carvalho, sua namorada, não conseguia tirar os olhos do turista enquanto ele estava na água.

Minutos depois, Bia começou a gritar, sendo a primeira pessoa a notar que o turista estava se afogando. O fotógrafo contou que Uilgner pediu por socorro e sua namorada notou.

“Eu vi um salva-vidas chegando perto dele e jogando uma boia. Ele chegou a tocar no braço do Uilgner, mas em segundos ele afundou. Ficamos mergulhando, eu, os salva-vidas e alguns turistas que estavam lá, mas começou a chover forte e a água ficou turva. Não tinha como achá-lo”, relatou José.

Após 15 minutos, o turista havia sido encontrado no fundo da lagoa. O guia contou que levaram Uilgner para o deque e fizeram massagem cardíaca e respiração boca a boca no rapaz. Segundo ele, o local não possui infraestrutura e treinamento dos funcionários para esse tipo de situação.