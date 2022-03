Raízen abre mais de 550 vagas para estágio e aprendiz

A Raízen, empresa integrada de energia e licenciada da marca Shell no Brasil, lança o Programa Talentos Raízen 2022, que oferece mais de 550 vagas para estágio e aprendiz em diversas cidades espalhadas por todo o País.

A seleção é totalmente online e envolve a realização de testes individuais, desafios e entrevistas, com admissão prevista para julho e agosto de 2022.

Para explicar as etapas do processo seletivo e apresentar as formas de atuação da empresa, a Raízen promoverá uma live no LinkedIn na próxima quinta-feira (24) com a participação de profissionais da companhia. Além disso, haverá ativações pelo Instagram, onde serão abertas caixas de perguntas para que candidatos tirem suas dúvidas sobre o programa.

Para participar do processo seletivo, não é preciso saber inglês ou contar com experiência prévia.

As oportunidades de estágio na Raízen não apresentam limite de idade e podem concorrer estudantes de todos os cursos e universidades espalhadas por todo território nacional, com conclusão da graduação prevista entre julho de 2023 e julho de 2024.

Quem se candidatar deve ter disponibilidade para uma jornada de 30 horas semanais, sendo seis horas por dia.

A empresa oferece uma bolsa-auxílio mensal de R$ 1.735 e diversos benefícios, como vale-refeição ou refeitório no local, planos de saúde, odontológico e seguro de vida.

Já o processo seletivo para aprendiz é voltado a jovens com até 21 anos e 11 meses de idade (até agosto de 2024), com Ensino Fundamental completo ou com Ensino Médio ou Técnico, cursando ou completo.

Neste caso, a disponibilidade deve ser de 20 horas semanais, e a remuneração e os benefícios variam de acordo com a localização e a área de atuação de cada vaga disponível.

Se interessou? As inscrições para o programa estão abertas no site da companhia até o dia 9 de abril. Boa sorte!