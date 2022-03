Previsão: temperatura começa a subir nesta quarta-feira em São Paulo

Esta quarta-feira (23) será de temperaturas um pouco mais altas na cidade de São Paulo, conforme indica a previsão meteorológica do Climatempo.

A máxima deve chegar aos 28ºC, por volta das 14h. Já a mínima fica na casa dos 16ºC.

O dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o paulistano pode esperar pouca nebulosidade. Não chove.

A umidade do ar varia entre 39% e 81%.

Ainda segundo a previsão, o sol nasce na Capital às 6h11 e se põe às 18h14.

O que esperar do outono

O outono começou no último domingo (20), às 12h33, e vai se estender até as 6h14 do dia 21 de junho, 21 de junho de 2022, pelo horário de Brasília.

A estação traz uma grande diminuição da chuva no Sudeste e no Centro-Oeste do País, aponta o Climatempo. Ondas de frio mais intensas que já começam a causar queda de temperatura acentuada na Região Sul, mas ainda é uma época de bastante chuva especialmente nas áreas litorâneas da Região Nordeste e também no extremo norte do País. É época também de ocorrência das primeiras passagens de ar frio de origem polar no sul da Região Norte atingindo o Acre, Rondônia e o sul do Amazonas.

Segundo o instituto, o outono deste ano terá características fora do seu padrão usual por causa do fenômeno La Niña, que continua ativo e se intensificou no Pacifico Equatorial Leste. As condições oceânicas no Atlântico Sul também terão muita influência na estação. Temperaturas acima do normal na costa leste do Nordeste vão facilitar a formação de áreas de instabilidade que espalham chuva forte entre o litoral do Rio Grande do Norte e de Sergipe.

Além disso, a pouca diferença de temperatura entre o Atlântico na costa Sudeste do País e a região entre a costa da Região Sul e do Uruguai vai influenciar o deslocamento das frentes frias.