Monark anuncia retorno após apologia ao nazismo: “Isso é uma ameaça?”, pergunta internauta

Monark, do Flow Podcast (Divulgação)

O ex-apresentador do Flow Podcast, Monark, afastado do programa após fazer apologia ao nazismo, anunciou que vai voltar às redes “com mais liberdade do que nunca”.

O influenciador digital Bruno Aiub (Monark) está sendo investigado por defender a existência de um partido nazista em um programa, gerando uma repercussão negativa que fez até com que os patrocinadores o abandonassem.

Ontem, ele disse que “suas férias acabaram” e compartilhou um post da plataforma Rumble de compartilhamento de vídeos que em breve deve estar no Brasil. “Ta ai uma plataforma que respeita a liberdade de expressão e que não vai censurar ninguém”, escreveu. A plataforma, por sua característica de não controlar nenhum tipo de conteúdo, é muito usada por negacionistas e por simpatizantes de ideias da extrema-direita.

A volta de Monark às redes gerou comentários negativos de internautas que ainda não digeriram seus comentários do último programa que participou. Houve até quem viu em suas palavras um tom negativo. “Isso é uma ameaça?”, questionou um dos internautas.

Em outra postagem nas redes, uma usuária também questionou o tom da declaração de retorno do apresentador: “Sério que esse tempo longe não te fez repensar e perceber que você só sofreu as consequências dos teus próprios atos?”

Refrescando a mente

Em um programa de entrevistas com os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB), no dia 7 de fevereiro, Monark defendeu que a lei brasileira reconhecesse a existência de um partido nazista no país.

Sua fala exata foi: ‘A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei’.

Imediatamente representantes da comunidade judaica, da embaixada da Alemanha, personalidades públicas e até mesmo entre os patrocinadores do programa, que cancelaram contratos.

Monark publicou um vídeo pedindo desculpas e alegando que estava bêbado, mas acabou afastado do canal e cancelado nas redes sociais.