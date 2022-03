FGTS: Governo Federal divulga calendário de saque do Fundo de Garantia de Tempo e Serviço

O Governo Federal divulgou nesta segunda-feira (21) o calendário do Saque Extraordinário do FGTS. De acordo com o portal do órgão, os trabalhadores poderão sacar até R$ 1.000 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a partir do dia 20 de abril.

O valor liberado irá depender do saldo que cada contribuinte possui no fundo, levando em consideração a soma dos valores disponíveis de todas as contas do FGTS.

O Saque Extraordinário poderá ser realizado até o dia 15 de dezembro de 2022. A Caixa Econômica divulgou o calendário contendo as datas para cada contribuinte. Os que são nascidos em janeiro serão os primeiros a receber, assim quando começar o processo em 20 de abril. Já que é de fevereiro, poderá sacar no dia 30 de abril. Veja o calendário completo ao final da postagem.

Procedimento da liberação de crédito

Segundo o portal do Governo Federal, o trabalhador poderá conferir o valor a receber a partir do dia 8 de abril. Além disso, será disponibilizada a data que o dinheiro será liberado pelo aplicativo do FGTS ou no site. O crédito será efetuado em Conta Poupança Social Digital, aberta de forma automática pela Caixa.

Depois da liberação dos valores, será possível efetuar pagamento de boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual em sites e aplicativos online, entre outras funções disponibilizadas pelo aplicativo Caixa Tem. Transações para outros bancos também serão permitidas por Pix e saques nos terminais de autoatendimento da Caixa e em casas lotéricas.

Quem não quiser realizar o Saque Extraordinário do FGTS deverá informar que não deseja receber o crédito por aplicativo ou pelas agências do banco. Caso o dinheiro esteja na Conta Poupança Social Digital, o contribuinte poderá anular o crédito automático até 10 de novembro de 2022. O trabalhador também possui a opção de não mexer no crédito liberado; assim o valor retornará corrigido à conta do FGTS, após 15 de dezembro de 2022.

Confira o calendário: