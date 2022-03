Ucrânia diz que munição e alimentos da Rússia não vão durar mais que 3 dias

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse nesta terça-feira (22) que as tropas da Rússia estão ficando sem suprimentos para seguir com a guerra. Munição e alimentos das forças invasoras não devem durar mais que três dias.

“De acordo com as informações disponíveis, as forças de ocupação russas que operam na Ucrânia têm estoques de munição e alimentos para não mais de três dias”, disse, em comunicado, o ministério, que apontou “situação semelhante com combustível”.

A Ucrânia informou ainda que ao menos trezentos militares russos “se recusaram a cumprir a ordem de realizar hostilidades” na região de Okhtyrka, que fica a 350 quilômetros a leste da capital Kiev, perto da fronteira com a Rússia.

Além disso, a Ucrânia também disse que em Donetsk e em Lugansk, áreas separatistas, “o inimigo continua tentando avançar e se firmar, mas sem sucesso”.

O governo russo, por sua vez, afirmou que a Ucrânia “usa seus próprios cidadãos como ‘escudo humano” e fez uma comparação com o nazismo. “As Forças Armadas da Ucrânia colocam armas pesadas nas áreas residenciais de Mariupol [cidade portuária na Ucrânia]. Os nazistas fizeram o mesmo em Berlim [capital da Alemanha] sitiada em 1945″, disse o Ministério de Relações Exteriores da Rússia.

A invasão russa à Ucrânia chegou hoje ao 27º dia.

Conversa com o Papa

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, escreveu em seu Twitter que conversou com o Papa Francisco e pediu apoio do pontífice na mediação do conflito.

“Falei com Sua Santidade sobre a difícil situação humanitária e o bloqueio pelas tropas russas dos corredores de resgate. O papel mediador da Santa Sé para acabar com o sofrimento humano seria apreciado. Obrigado pelas orações”, afirmou Zelensky.

Em seguida, o político discursou para o Parlamento da Itália e disse que seu país está prestes a sobreviver à guerra e acusou Vladimir Putin de querer avançar para o restante da Europa.