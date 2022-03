Falso médico que ordenou amputação negociava diplomas ilegais

Gerson Lavísio, de 32 anos, detido após ser flagrado atuando como médico para a concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra, já teria adotado outras táticas para tentar aplicar golpes, como negociar diplomas irregulares. Vítimas falaram sob anonimato ao UOL.

Um morador de Osasco, em São Paulo, disse à reportagem que conheceu o rapaz pelo Facebook há cerca de quatro anos. Passou a ter contato com ele após receber a promessa de que conseguiria um diploma de cuidador de idosos para poder trabalhar no ramo.

“Ele criou um grupo no WhatsApp e passou a conversar comigo e com outras pessoas prometendo que nos daria um diploma. Além dele tinham outras pessoas que se diziam de faculdades e estariam ajudando no processo”, disse o homem ao UOL.

Ainda segundo a vítima, ela chegou a viajar até Sorocaba, no interior do Estado, para conhecer Gerson. Ao ir até o apartamento do falso médico a desconfiança começou, já que não havia móveis no local.

O documento prometido, segundo a vítima, nunca foi entregue. “Eu sei que fiz errado, mas estava iludido em busca de uma vida melhor”, disse o homem, que pagou R$ 2 mil ao golpista.

Se passava por pastor

Gerson também chegou a se passar por pastor de uma igreja evangélica. Uma das vítimas relatou que o rapaz se aproximou quando ela perdeu um familiar próximo.

“Ele viu minha postagem de luto e passamos a conversar sobre a perda desse meu familiar. Eu estava muito abalada, ele dizia ser pastor e que iria orar por mim”, contou a mulher.

Após alguns meses, Gerson disse que iria para Moçambique, na África, em uma ação solidária e, por isso, estava fazendo arrecadação e pediu ajuda financeira. No total, a vítima chegou a dar R$ 5 mil ao falso pastor.

Farsa veio à tona

No último dia 13, Gerson, que se passava por médico, ordenou a amputação da perna de um homem preso às ferragens durante um acidentes. O procedimento despertou suspeitas e, mais tarde, a verdade veio à tona: ele usava um diploma falso e confessou que exercia a profissão ilegalmente. Colegas disseram que sempre desconfiaram da conduta do rapaz.