Vídeo: manifestantes ucranianos são dispersados com tiros e bombas em Kherson

Um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira mostra quando centenas de manifestantes são dispersados pelas forças russas de ocupação nas cidade ucraniana de Kherson.

As imagens mostram o momento exato em que as explosões e a fumaça sobe, enquanto dezenas de pessoas começam a correr em uma praça no centro da cidade. Também é possível ouvir o barulho dos tiros sendo disparados, mas não há informações sobre mortos no local.

Segundo o serviço de imprensa das Forças Armadas ucranianas, “as forças de segurança russas correram e começaram a atirar granadas de efeito moral na multidão.”

A cidade de Kherson foi a primeira a ser invadida pelo exército russo no início dos ataques, em 24 de fevereiro. Com 250 mil moradores, desde o início da invasão tem aumentado os protestos contra o ataque russo e pelo menos 400 pessoas já foram presas pela Guarda Nacional da Rússia.

O que é você está dentro do que é seu por direito natural, sua cidade, seu país, em meio ao seu povo e ser alvo de fogo aberto e até granada em local público.



SEQUESTRO

A agência internacional Interfax noticiou nesta segunda-feira que quatro jornalistas foram seqüestrados pelos militares russos na cidade ucraniana de Melitopol, que está sob domínio do exército da Rússia.

Todos os jornalistas presos são ucranianos, segundo informações do sindicato dos jornalistas da Ucrânia. “Hoje, homens armados chegaram à casa dos jornalistas da MV-Holding e os levaram em uma direção desconhecida”, afirmou o sindicato.

Os jornalistas seqüestrados são:

Mykhailo Kumok, editor

Yevhenia Borian, editora de produção

Yulia Olkhovska, repórter

Liubov Chaika, repórter

SOBREVIVENTE MORTO

A Fundação Alemã Memorial de Buchenwald e Mittelbau divulgou nesta segunda-feira que um sobrevivente de um dos campos de concentração nazista da Segunda Guerra, Boris Romantschenko, morreu quando seu prédio foi bombardeado em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia.

Segundo a fundação, seu apartamento pegou fogo com os bombardeios que atingiu vários andares. O grupo ressaltou o “horror” do ataque e lamentou a morte.