Mulher de 41 anos e estrangulada pelo marido no Distrito Federal

Mãe de três filhos, Joana Santana Pereira dos Santos, de 41 anos, foi encontrada morta por estrangulamento em sua casa, deitada na cama ao lado do marido, que tentou suicídio cortando a garganta, na cidade de Planaltina, Distrito Federal.

A polícia recebeu ume denúncia anônima de tentativa de suicídio e foi averiguar. Como ninguém atendeu no endereço especificado, os agentes arrombaram a porta e encontraram três crianças dormindo e o casal deitado na casa com uma faca ao lado.

Joana estava morta, com sinais de estrangulamento, e seu marido, Silvestre Pereira, estava ao lado, desacordado, com o pescoço cortado. A polícia acredita que ele tenha matado a esposa e tentado suicídio em seguida.

De acordo com a investigação, o marido ligou para família dizendo que ia se matar, pois estava com sérios problemas financeiros e devendo para agiotas, que ameaçavam matar a família de Silvestre caso ele não pagasse as dívidas. As dívidas teriam motivado a briga entre o casal.

O vizinho do casal contou à polícia que eles eram um casal normal e que há duas semanas a haviam acompanhado até o culto da igreja local, ela e o marido.

O marido foi levado para o hospital e não corre mais risco de morte. Ele está sendo escoltado por policiais e vai responder por feminicídio.

