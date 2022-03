Mulher casada e morador de rua: memes explodem nas redes sociais

Morador de rua é comparado ao cantor The Weeknd (Reprodução)

O caso da esposa de Planaltina flagrada no carro fazendo sexo com um morador de rua explodiu nas redes sociais e acabou virando meme entre os internautas e a hashtag “mendigo” foi uma das mais comentadas no Twitter.

Em uma delas, o internauta sugeriu que o morador de rua fosse chamado para o próximo Big Brother Brasil, alegando que com ele ninguém teria coragem de colocar a cara no paredão.

Esse tem que ir para o #BBB22 ninguém ia botar o cara o paredão...kkkk #mendigo pic.twitter.com/KYK8IGnxJO — ApenasUmGremista 🇪🇪🇪🇪🇪🇪 (@Egidiobarboza) March 17, 2022

Uma mulher, que garante não ser dada a fofocas, disse que ele era amante dela e se fantasiava de mendigo para não ser pego.

E as brincadeiras não tem limites. Em um post, um internauta fala: “Meu primeiro dia de mendigo na rua, vamos ver qual é”.

Acho que ela confundiu ele com o The Weeknd, disse um internauta que se identificou como Freud Complica.

Acho que ela confundiu ele com o The Weeknd #mendigo pic.twitter.com/pHUMPumKvT — Freud Complica (@CarlosA25421941) March 16, 2022

Saiba mais sobre o caso

Um vídeo de um personal trainer flagrando a esposa fazendo sexo com um morador de rua da cidade de Planaltina, no Distrito Federal, circulou pelas redes sociais há cerca de uma semana.

Nas Imagens, é possível ver o personal correndo atrás do morador de rua, que foge pela porta do motorista. Ele cai e é agredido com socos e chutes no rosto, até desfalecer.

O marido, o personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, disse que sua esposa, Sandra Fernandes, foi alvo de violência sexual.

PERSONAL FLAGRA ESPOSA FAZENDO SEXO COM MORADOR DE RUA



Vídeo no momento em que o marido pega a mulher com o morador de rua pic.twitter.com/IZyHIV24rJ — Madureira News RJ®️ (@Madureiranewsrj) March 15, 2022

Já o morador de rua, Givaldo Alves de Souza, de 48 anos, que foi levado ao hospital, disse para a polícia que Sandra parou o carro perto do local onde ele dorme e o convidou para “brincar”.

Sandra disse a um pastor que foi chamado para ajudar o casal no dia do flagrante que estava em uma missão espiritual e que o sexo com Givaldo foi consentido.

De acordo com o marido, Sandra foi internada em uma casa de repouso e está em tratamento médico