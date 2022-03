Influencer Klebim, do canal ‘Estilo Dub’, é preso por suspeita de lavagem de dinheiro

Quatro pessoas foram presas em operação da Polícia Civil no Distrito Federal por suspeita de participar de quadrilha especializada em jogos de azar e lavagem de dinheiro, uma delas é o youtuber brasiliense Kleber Moraes, conhecido como ‘Klebim’, do canal “Estilo Dub, que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, segundo notícia do G1.

Segundo a investigação da polícia, o grupo promovia rifas de veículos de luxo nas redes sociais, o que é proibida pela legislação brasileira por ser considerado jogos de azar.

O grupo, liderado por youtubers, vendia rifas em canais com milhões de seguidores e os valores arrecadados iam para empresas de fachada e eram usados para comprar novos carros, sempre registrados em nome de testas de ferro, burlando a fiscalização e dificultando o trabalho da polícia para rastrear os envolvidos no esquema e o dinheiro.

A quadrilha atuava desde o ano passado no distrito Federal e segundo a polícia faturou R$ 20 milhões somente neste período.

Na ação policial, os agentes cumpriram mandados de busca nas cidades de Águas Claras, Guará e Samambaia, no Distrito Federal. Foram apreendidos nove carros de luxo, entre eles uma Lamborghini e uma Ferrari, avaliadas em R$ 3 milhões cada uma.

Também foram bloqueados R$ 10 milhões nas contas dos integrantes da quadrilha e aprendidos uma motocicleta, um Jet-ski e vários outros carros na mansão do líder do grupo.

Os mandados de prisão são temporários, por cinco dias, período no qual a polícia deve concluir a apuração das provas e apresentar formalmente a acusação ao Ministério Público.

