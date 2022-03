Colegas contam que desconfiavam de falso médico que ordenou amputação de paciente

Gerson Lavísio, de 32 anos, foi detido após ser flagrado atuando como médico para a concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra. No último dia 13, ele ordenou a amputação da perna de um homem preso às ferragens durante um acidentes. O procedimento despertou suspeitas e, mais tarde, a verdade veio à tona: ele usava um diploma falso e confessou que exercia a profissão ilegalmente. Colegas disseram que sempre desconfiaram da conduta do rapaz. As informações são do UOL.

“A conduta que ele tomava não era de um médico. Por exemplo, quando é problema de coluna, a gente tem que aplicar um analgésico ou até mesmo um remédio via oral, mas o que que ele fez? Ele aplicou um um calmante 10 mg na veia. O usuário ficou desfalecido já, não estava nem andando mais. E também teve um paciente que precisou ser suturado. Ele fez a sutura, mas os pontos que ele fez estavam todos irregulares, ele não conseguia fazer o laço do ponto. E fez tudo errado”, disse um dos colegas, que preferiu se manter em anonimato, para a reportagem do “Fantástico” veiculada no último domingo (20), na TV Globo.

Gerson usava um diploma de um outro médico para exercer a Medicina. Ele foi denunciado ao MPF (Ministério Público Federal) na terça-feira passada (15) e detido em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.

Segundo apurou o UOL, ele trabalhava havia apenas quatro dias na equipe médica da rodovia quando atendeu a ocorrência que acabou revelando a fraude.

As mentiras não param por aí

Gerson também se passou por pastor. Ele dava conselhos espirituais e fazia previsões sobre o futuro das pessoas. A reportagem do “Fantástico” mostrou ontem que, por meio das redes sociais, ele anunciava cultos em organizações que nem existiam.

Gerson também enganou a própria namorada. Regiane Arabi contou que conheceu o rapaz pela internet e afirmou tê-lo ajudado financeiramente. Os valores nunca eram devolvidos. Além disso, ela descobriu que ele se relacionava com outra mulher.