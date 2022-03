Pesquisa: mais da metade das mulheres já sofreu assédio no mercado de trabalho

Uma pesquisa realizada pela empresa de tecnologia para recursos humanos InfoJobs revelou que 52% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio no mercado de trabalho.

O levantamento, que ouviu 1.627 pessoas que se identificam com o gênero feminino, revelou ainda que 69% das entrevistadas acreditam não possuir as mesmas chances de conquistar uma oportunidade quando comparadas aos homens.

Entre os principais desafios enfrentados no mercado de trabalho por ser mulher, 31% destacam a dificuldade de conquistar uma oportunidade de emprego, 28% trazem a dificuldade de conquistar reconhecimento e crescer profissionalmente e 16% citam o machismo presente na cultura das empresas.

A sobrecarga de trabalho feminina também aparece como um ponto de atenção no levantamento, visto que 87% das entrevistadas afirmam vivenciar a dupla formada de trabalho, conciliando as atividades profissionais com o serviço doméstico. Destas, 54% dizem que essa rotina impacta negativamente o rendimento e desenvolvimento no trabalho.

Quando o tema é licença maternidade, mais de 85% das mulheres relataram que já sofreram ou acreditam que exista um preconceito relacionado ao tema. Para 75%, intensificar a licença paternidade seria um passo para acabar com o preconceito e igualar as responsabilidades do casal.

Por fim, mesmo com o aumento da presença feminina no mercado de trabalho, 66% das 1.627 entrevistadas pela pesquisa do InfoJobs afirmaram que nunca trabalharam em uma empresa onde a quantidade de mulheres na liderança era maior que a de homens. Nesse cenário, 98% das participantes dizem que a promoção de outras mulheres na liderança ajuda a incentivar outras profissionais a seguir no mesmo caminho

LEIA MAIS NOTÍCIAS SOBRE MERCADO DE TRABALHO: