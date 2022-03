Pesquisa: 1 em cada 3 brasileiros querem mudar de casa nos próximos anos

O Censo QuintoAndar de Moradia, pesquisa realizada em parceria com o Instituto Datafolha, revelou que 33% dos brasileiros têm a intenção de mudar de residência nos próximos dois anos.

O estudo inédito aponta que os paulistanos são os mais propensos a realizar essa mudança (36%), à frente dos moradores das regiões metropolitanas de Rio de Janeiro (34%) e Belo Horizonte (26%). O desejo é mais frequente entre quem vive de aluguel (58%) e mora em apartamento (38%).

Dos que pretendem se mudar de residência, 36% colocam como principal motivo projetos pessoais - como ter a casa própria (19%) ou morar perto do trabalho (4%). Ainda segundo a pesquisa, itens relacionados ao imóvel - como um lugar mais espaçoso (11%) e problemas estruturais (10%) - e insatisfação com o bairro somam 45% da motivação dos entrevistados.

O levantamento revela que mudar de bairro também é uma opção para 36% dos brasileiros, sendo que o desejo é ainda maior nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro (49%) e de São Paulo (48%). A mudança também é considerada por quem mora no interior, com um percentual acima da média (43%) quando comparado às capitais e regiões metropolitanas (32%).

Em contraponto, 34% dos brasileiros afirmam gostar do bairro onde moram. A nota média nacional de satisfação com o bairro é 7,4. A região mais satisfeita é o Sudeste (38%), seguida do Nordeste (37%), Norte (35%) e Sul (31%). O estudo mostra que a satisfação aumenta conforme a renda.

Segundo a pesquisa, um em cada quatro brasileiros (27%) afirma estar insatisfeito com o bairro que mora atualmente. Uma das razões é a qualidade dos serviços e infraestrutura oferecidos.

Ao analisar os serviços oferecidos pelo bairro, a nota média dada foi 6.6. Os itens que receberam a melhor avaliação foram: coleta de lixo domiciliar (8,1), escolas e comércio (ambos com 7,8), ruas iluminadas (7,5), ruas silenciosas (7,3), hospitais e ruas limpas (ambos com 7,1).

Já atividades culturais (4,3), shoppings (4,4), áreas para esportes (5,6), ruas asfaltadas (6,1), transporte, calçadas conservadas e coleta de lixo reciclável, (empatados com 6,3), segurança (6,4) e áreas verdes (6,5) são os serviços que causam maior insatisfação entre os entrevistados.

Segundo as notas dadas aos serviços, quase metade dos brasileiros não está satisfeita com o asfaltamento das ruas (47%), conservação de calçadas (47%), segurança (45%) e opções de transporte coletivos como ônibus, metrô, vans e trens (45%). Para chegar aos percentuais, foram consideradas todas as notas de 0 a 6.

Metodologia

Ao todo, foram realizadas 3.186 entrevistas com a população brasileira, com idade a partir de 21 anos, em todas as cinco regiões do País. Há, ainda, uma amostra representativa das regiões metropolitanas de Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte e dos macropolos da Baixada Santista e de Ribeirão Preto.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais em pontos de fluxo populacional entre os dias 11 e 21 de outubro de 2021 e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos para o total da amostra.