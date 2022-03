Na Ucrânia, carrinhos de bebês vazios viram símbolos de crianças mortas na guerra

Nesta sexta-feira (18), dezenas de carrinhos de bebê foram colocados alinhados na praça central da cidade de Lviv, com o intuito de simbolizar as crianças que foram mortas no país, como consequência da guerra na Ucrânia. Informações são do portal Extra. A prefeitura da cidade de Lviv inseriu 109 carrinhos de bebê enfileirados no centro da praça. Cada carrinho representava uma criança morta desde a invasão russa, de acordo com as autoridades da Ucrânia.

A cidade localizada no Oeste da Ucrânia, Lviv, reuniu centenas de milhares de cidadãos ucranianos, longe da linha de frente do conflito, em busca de abrigo. Uma garotinha ucraniana segurava uma pequena bandeira de seu país, enquanto estava sentada em um banco. Dois ursos de pelúcia foram colocados um porta-bebês azul.

“Lembre-se de seus filhos quando eles eram pequenos e sentados em carrinhos como esses” desabafou Zhuravka Natalia Tonkovyt, uma cidadã canadense de origem ucraniana que estava passando, se dirigindo de forma figurativa às mães ucranianas. “Algumas [crianças] não serão colocadas nesses carrinhos porque estão mortas. Compare com seus próprios filhos, lembre-se de seus sentimentos em relação a seus próprios filhos. Não quero ver carrinhos vazio”, disse a canadense.

A guerra na Ucrânia ainda continua

Com quase um mês de ataques ao país ucraniano, a Rússia declarou que a intervenção na Ucrânia é uma “operação militar especial” e que o alvo em questão não são os civis. A invasão da Rússia à Ucrânia iniciou na quinta-feira, 24 de fevereiro, após o presidente russo, Vladmir Putin, reconhecer a independência de duas regiões separatistas (Donetsk e Luhansk) no leste da Ucrânia.

Sanções vindas do Ocidente foram aplicadas à Rússia como forma de punição pela invasão à Ucrânia. Mesmo com as penalidades aplicadas, o exército russo continua em campo ucraniano, dando continuidade à guerra estabelecida. O conflito no Leste Europeu tem mexido com a economia do mundo inteiro, sendo que os dois países em conflito possuem grande participação na exportação de determinadas matérias-primas cruciais no mundo.