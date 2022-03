Incêndio atinge garagem do Palácio do Planalto; veja vídeo

Incêndio atinge garagem do Palácio do Planalto (Foto: Reprodução/Twitter)

A garagem do Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, foi atingida por um incêndio na tarde deste sábado (19).

O fogo mobilizou o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). Quem passava pelo local ficou impressionado pela fumaça, que ocupou a Esplanada dos Ministérios.

Veja imagens do momento, do portal Metrópoles:

Esta pegando fogo perto do Palácio do Planalto... pic.twitter.com/CajpxiiXZ6 — REINNER CARLOS (@REINNER1970) March 19, 2022

Segundo as primeiras informações das autoridades, a garagem estava ocupada por diversos objetos inflamáveis, como colchões, por exemplo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos cinco viaturas foram deslocadas para conter o incêndio. Eles agiram no anexo do Palácio.

Também informaram que as chamas estavam concentradas em apenas um dos prédios.

Os bombeiros que estavam no local afirmaram que o fogo foi controlado em cerca de cinco minutos. No momento, a equipe do Corpo de Bombeiros está averiguando a causa do incêndio.

