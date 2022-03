Esses são os 4 produtos exportados pela Rússia e Ucrânia que ficarão mais caros no mundo

Com o desenrolar da guerra na Ucrânia, causada pela Rússia, os preços de matérias-primas resultaram em aumento devido às interrupções no fornecimento. O fluxo de grãos e metais vindo do local foram bloqueados. Informações são do portal de notícias BBC News.

O conflito no Leste Europeu afetou a produção a produção interna, além das cadeias de distribuição que são importantes para o mundo, elevando o preço. A Rússia e Ucrânia possuem papéis relevantes nos mercados internacionais de produtos básicos. São países exportadores de grande porte de alguns produtos, sendo alguns deles: trigo e cereais, carvão, gás natural, petróleo, ouro, entre outros.

Confira os 4 produtos que ficarão mais caros no mundo

1 – Energia

A exportação de petróleo e gás é uma das bases econômicas da Rússia, sendo o terceiro exportador de petróleo do mundo, ficando apenas atrás da União Europeia e Arábia Saudita. O país russo também é um dos maiores exportadores de gás. Antes da guerra, a Rússia fornecia 1 em cada 10 barris de petróleo consumido no mundo. Com as sanções à Rússia aplicada pelos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, o país ficou proibido de importar produtos de energia, causando turbulência no mercado internacional de petróleo.

De acordo com BBC News, especialistas afirmaram a probabilidade de os preços continuarem subindo enquanto o conflito na Ucrânia durar, pois há poucas soluções para substituir as exportações de país russo, em cerca de 5 milhões de barris por dia. Mohammad Barkindo, secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), disse que “não existe capacidade no mundo” de substituição à produção russa.

2 – Alimentos

A Rússia e Ucrânia são conhecidas como o “celeiro da Europa”, representando 29% das exportações globais de trigo e 19% das de milho, de acordo com o banco JP Morgan. Em algumas bolsas de futuro, os valores do trigo têm sido negociado nos preços mais caros, em 14 anos. Segundo a S&P Global Platts, a Ucrânia é o maior produtor mundial de azeite de girassol, ficando a frente da Rússia, que ocupa o segundo lugar na posição. Essas matérias-primas são cruciais para o uso em diversos produtos alimentícios. Os países importadores dessas matérias acabam precisando encontrar alternativas, já que as produções de colheita e exportação estão sendo afetadas.

3 – Metais

A nação russa é um dos maiores fornecedores de metais no mundo inteiro. Os tipos utilizados estão presentes nas latas de alumínio, cabos de cobre, peças de automóveis, entre outros. Sendo o quarto país exportador global de alumínio e um dos cinco principais produtores de aço, paládio, níquel e cobre, consequentemente afeta o mercado internacional, provocando um aumento nos produtos. A Ucrânia também possui sua relevância quanto às exportações de paládio e platina.

3 – Néon

A Ucrânia é considerada o principal provedor de gases raros purificados, sendo o criptônio e néon. O néon, também conhecido como neônio, é crucial para que semicondutores sejam fabricados. Segundo a TrendForce, o país ucraniano representa quase 70% das exportações mundiais de gás néon purificado. Os Estados Unidos, por exemplo, utilizam mais de 90% do néon provindos da Ucrânia nas indústrias de chips. Havendo mudanças em seu abastecimento, pode resultar em uma escassez de microchips.