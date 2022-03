“Quando vi a cena, eu surtei”, diz marido que flagrou esposa com morador de rua

O personal trainer Eduardo Alves, que flagou sua esposa fazendo sexo dentro de um carro com um morador de rua na cidade de Planaltina, no Distrito Federal, disse em entrevista ao site Metrópoles que surtou quando viu a cena da esposa pelada com outro homem.

“Naquele momento, eu já vi que estava errado e foi quando, particularmente, eu já surtei. Eu só queria tirar ele de lá”, disse.

Alves contou que no momento que viu que havia um homem nu com ela dentro do automóvel, pensou que tratava-se de um caso de abuso sexual e sua primeira reação foi socar o carro e pedir ajuda.

“São três anos juntos, não é algo normal. A partir dali, eu surtei mesmo. O meu único objetivo era preservar a vida dela, tirar ela de lá, porque não estava normal.

No vídeo que circulou pelas redes sociais é possível ver o momento em que ele se aproxima do veículo e o morador de rua sai pela porta do motorista e tenta correr, ainda pelado.

LEIA TAMBÉM: “Vamos brincar”, teria dito mulher ao convidar morador de rua para sexo

Ele é alcançado por Alves, que o derruba e o espanca com socos e pontapés, principalmente na região do rosto. Pouco depois a esposa sai do carro, já vestida, e tenta auxiliar o homem caído.

PERSONAL FLAGRA ESPOSA FAZENDO SEXO COM MORADOR DE RUA



Vídeo no momento em que o marido pega a mulher com o morador de rua pic.twitter.com/IZyHIV24rJ — Madureira News RJ®️ (@Madureiranewsrj) March 15, 2022

O morador de rua Givaldo Alves de Souza, 48 anos, foi socorrido e levado ao hospital, onde foi medicado e liberado em seguida. À polícia, ele disse que a mulher, Sandra Fernandes, parou o carro em frente ao local onde ele dorme, ao lado de uma escola, e o chamou para entrar no carro dizendo “Vamos brincar?”

O marido insistiu na versão do abuso sexual, mas Sandra disse ao pastor amigo chamado para auxiliar o casal que foi consensual e que tinha recebido uma mensagem de Deus e que aquilo era uma ‘missão espiritual’.