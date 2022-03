Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky pode ser indicado ao Nobel da Paz

Um comunicado enviado ao Comitê do Prêmio Nobel por membros do Parlamento Europeu pede a reabertura do processo de nomeação dos indicados e a consideração do nome do presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky e do povo ucraniano na corrida ao Prêmio Nobel da Paz.

Zelensky tem se destacado na mídia internacional por seus esforços para defender seu país da invasão russa e se recusou a deixar a Ucrânia mesmo com todo o país estando cercado e bombardeado pelo exército adversário.

Em seu comunicado, os parlamentares dizem que é hora de mostrar ao povo ucraniano que o mundo está a seu lado.

“Bravos homens e mulheres ucranianos estão lutando para preservar a democracia e o autogoverno. Do desafio do presidente ucraniano democraticamente eleito, Volodymyr Zelensky, ao homem com lágrimas nos olhos dizendo adeus à sua família para lutar por seu país: pessoas de toda a Ucrânia estão se levantando para resistir às forças do autoritarismo. Nossas palavras de simpatia e apoio dificilmente podem fazer justiça aos sacrifícios que eles fazem pelos princípios dos direitos humanos e da paz”

MARGINAL

O presidente Joe Biden voltou a atacar o presidente russo Vladimir Putin, desta vez chamando-o de “ditador assassino” e “marginal” em discurso feito em comemoração ao dia de São Patrício. “Putin está pagando um preço alto por sua agressão”, disse.

Ainda nesta sexta-feira, o presidente norte-americano falará por telefone com o líder chinês Xi Jinping para debater a guerra e saber qual é a posição oficial do país.

CIVIS MORTOS

Mais de 200 pessoas morreram em Kiev desde que começou a invasão russa, segundo dados da prefeitura da cidade. Dos 222 mortos, 60 são civis e quatro são crianças

Segundo a ONU, 726 pessoas morreram no país desde o início do conflito, 52 delas eram crianças. Os números, reconhece a Organização, são apenas uma estimativa e o número de mortos deve ser muito superior.