“Eu odeio o Whatsapp”: internautas reclamam do bloqueio do Telegram nas redes sociais

A notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou bloquear aplicativo de mensagens Telegram pegou os usuários de surpresa e já começaram as manifestações de repúdio nas redes sociais.

“Pelo amor de Deus eu NÃO POSSO ficar sem TELEGRAM eu ODEIO O WHATSAPP”, disse um dos internautas no Twitter. “Hoje é o Telegram, amanhã é o WhatsApp”, disse outro.

Outros reclamaram que usam o aplicativo para trabalhar e se comunicar e criticaram a decisão.”Vai censurar um país inteiro...pode por uma coroa na cabeça dele e chamar de rei”, disse em referência ao magistrado.

Alguns apelaram ainda para o bom humor: “Muito obrigado, Alexandre de Moraes, agora para onde eu vou quando o WhatsApp cair?”, disse.

O fato é que desde fevereiro o ministro havia determinado que o aplicativo fizesse o bloqueio de perfis acusados de disseminar Fake News, mas o Supremo não conseguia localizar o representante da empresa no Brasil.

Entre outras coisas, a Justiça brasileira teme que o Telegram seja usado para propagar desinformação e Fake News no país, principalmente durante o período eleitoral.

LEIA TAMBÉM: Cliente pede que outra pessoa faça seu lanche: “ela é negra e lésbica”

Morais disse em seu despacho que o aplicativo tem demonstrado “total desprezo à Justiça brasileira”. Segundo ele, desde janeiro o aplicativo não cumpre as ordens do Supremo, principalmente as ordens para tirar do ar os perfis de Allan dos Santos, dono do canal Terça Livre que tem ordem de prisão e está foragido nos Estados Unidos.

O ministro pediu que a Anatel tome todas as providencias para efetivação da medida em até 24h e que, em caso de descumprimento, o Telegram pagará multa diária de R$ 500 mil ao dia.

Veja algumas manifestações no Twitter:

era pra derrubar o whatsapp e não o telegram, muda brasil pic.twitter.com/RcrnQnR6uI — ray | ke spoilers (@raynellexx) March 18, 2022

De verdade, Telegram surra sem dó e piedade o WhatsApp

Pena que não é tão popular quanto pra uso pessoal https://t.co/o3xKffjIxY — Gui (@GuiAugustooo_) March 18, 2022

Hoje é o Telegram



Amanhã é o WhatsApp



Vivemos uma ditadura digital pic.twitter.com/9Oin9euapg — Only Tritty | ✨🍞 (@_srtritty) March 18, 2022

pelo amor de Deus eu NÃO POSSO ficar sem TELEGRAM eu ODEIO O WHATSAPP 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 aplicativo do inferno — lucas freitas (@luquinha) March 18, 2022

Ah, é inacreditável. Tem milhões de pessoas que usam o app para trabalhar, para se comunicar com contatos. Milhares de pessoas já nem usam mais o Whatsapp.

Vai censurar o país inteiro.

É inacreditável se cumprirem essa decisão, pode por uma coroa na cabeça dele e chamar de rei. pic.twitter.com/qw2Td2TUYD — Sabrina 🇧🇷😎 (@SaBolsonaro) March 18, 2022