Covid-19: O que se sabe sobre a nova variante descoberta em Israel?

O Ministério de Saúde de Israel notificou os cientistas de todo o mundo sobre a descoberta de uma nova variante da covid-19 ainda desconhecida. Dois passageiros em trânsito pelo aeroporto Bem Gurion foram diagnosticados com a nova linhagem, que ainda não recebeu um nome específico, após testagem de PCR.

Segundo o diretor do Ministério da Saúde israelense, Nachman Ash, a nova linhagem é uma combinação de duas das quatro subvariantes da ômicron, a BA.1 e a BA.2.

“É provável que tenham sido infectados antes de embarcar no voo em Israel. A variante poderia ter surgido aqui [em Israel]”, declarou em entrevista a uma rádio da região.

O Ministério afirmou que esta variante ainda é desconhecida em todo o mundo, portanto, deve ser feito um monitoramento rigoroso para medir seu grau de gravidade. No entanto, especialistas israelenses enfatizaram que parece que eles não reduzem a eficácia das vacinas anti-Covid.

O que se sabe dos sintomas até agora:

Segundo os médicos israelenses, os pacientes diagnosticados com Covid-19 causada pela nova variante apresentaram sintomas leves e sem muitas complicações e não precisaram serem internados. Os sintomas foram:

Febre moderada

Dores musculares

Cefaleia

Até o momento, são poucos os casos da nova variante, mas isso pode se dever ao fato de um percentual muito baixo de exames diagnósticos ser realizado no país. Ao contrário do controle rigoroso dos aeroportos, onde o estado de saúde dos passageiros do sexo masculino e feminino é controlado no momento do desembarque, mas isso não é suficiente para se ter uma contagem confiável da incidência da doença.

O médico Salman Zarka, especialista em saúde pública e conhecido como “o Czar da covid-19″, apesar de nas últimas semanas ter havido um aumento de casos em Israel, a variante combinada não deve ser um problema. “O fenômeno das variantes combinadas é bem conhecido”, observou. “Neste momento, não estamos preocupados que [a nova variante leve a] casos graves”, disse.

