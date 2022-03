Cliente pede que outra pessoa faça seu lanche: ”ela é negra e lésbica”

Um cliente ainda não localizado está sendo procurado pela polícia de Parnaíba (PI) acusado de racismo e lesbofobia. Ele enviou uma mensagem para a hamburgueria local, onde Joelma Figueiredo, de 23 anos, trabalha como chapeira, no último sábado, pedindo que outra pessoa preparasse seu lanche no lugar dela.

Alguns dias antes, esse mesmo cliente havia estado na hamburgueria e foi atendido por Joelma. No sábado, a casa de lanches recebeu essa mensagem:”Desculpe a pergunta, mas meu hambúrguer poderia ser feito por outra pessoa? Lanchei aí na quarta-feira e vi que meu hambúrguer foi feito por uma pessoa que não é do meu agrado”, disse na mensagem. O dono do estabelecimento quis saber o motivo do pedido, e ele justificou “ela é lésbica e negra, entenda meu lado”.

Ele também disse ao dono do estabelecimento que ele não deveria contratar “esse tipo de gente” para atender seus clientes.

A atendente chamou imediatamente Joelma para ler o conteúdo da mensagem e elas responderam ao cliente racista que iriam à polícia. “Que o senhor fique sabendo que a ‘negra e lésbica’ é a melhor chapeira da cidade. Vamos na delegacia registrar um B.O. contra você”, responderam.

E foi o que fizeram. A polícia está investigando o caso, mas ainda não encontrou o cliente que mandou a mensagem.

Além de indignadas, Joelma confessou que está com medo de perder o emprego, já que a hamburgueria está sendo acusada na redes sociais de fazer marketing para lucrar com a repercussão do caso. “E se esse cliente for importante na sociedade, será que vão acobertar o que ele fez?”, questionou.

