Bayer abre mais de 120 vagas de estágio no Brasil; saiba como se inscrever

A multinacional Bayer abriu as inscrições para seu Programa de Estágio. Ao todo, são 122 vagas em suas três áreas de negócio - agrícola, farmacêutica e bens de consumo -, além de funções corporativas.

As posições são para diferentes localidades do País, sendo elas São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul e Bahia.

A bolsa-auxílio será de R$ 1.100 para estágio técnico (30h/semana); R$ 2.000 para estágio superior (30h/semana) e R$ 2.200 para superior do agro (40h/semana).

As inscrições ficam abertas até o dia 11 de abril e podem ser feitas aqui. O processo seletivo permanece em formato 100% virtual em função da pandemia.

O programa

O programa de estágio conta com uma trilha de desenvolvimento para os profissionais selecionados por meio de encontros temáticos mensais, mentorias e acompanhamentos, com os estagiários próximos aos líderes de suas áreas.

Os estagiários também terão a oportunidade de se aproximar dos cinco grupos de afinidade da Bayer, que lidam diariamente com questões relacionadas à inclusão e diversidade: o BayAfro, que trabalha questões étnico-raciais, o Grow, que trata de questões relativas a gênero; o Blend, que lida com questões LGBTQIAP+; o Enable, que cobre o universo de pessoas com deficiência; e o Infinite, que trata da integração entre pessoas de diferentes gerações e combate o etarismo.

Pré-requisitos

Estudantes de todas as áreas de ensino podem se candidatar às vagas. Para participar, é preciso estar cursando a partir do 2º ano da graduação e ter disponibilidade para estagiar 30 horas (Estágio Corporativo) ou 40 horas semanais (apenas para Estágio Agro - 5 meses duração). No caso dos estudantes de nível técnico, é necessário ter vínculo com colégio técnico e possibilidade para a assinatura de estágio por até dois anos. O programa não exige domínio do inglês.

Benefícios

Os benefícios do programa de estágio da Bayer se apoiam em três pilares: saúde, equilíbrio e segurança financeira. Por isso, além de bolsa-auxílio, a empresa oferece assistência médica (com possibilidade de extensão para dependentes legais), plano odontológico, Conte Comigo (assistência psicológica, financeira e jurídica, coaching de saúde e bem-estar), GymPass, subsídio para medicamentos, horário flexível, Short Friday, Vale Transporte, refeições (refeitório no local ou Vale Refeição) e seguro de vida.

Vale ressaltar que alguns dos benefícios dependem das vagas e localidades de atuação.