Vídeo: marido que flagrou mulher com morador de rua diz que foi ‘violência sexual’

O personal trainer Eduardo Alves, 31, marido de Sandra Fernandes, 33 anos, a mulher flagrada fazendo sexo com um morador de rua dentro de um carro na cidade de Planaltina, no Distrito Federal, gravou um vídeo e postou na sua rede social reafirmando que sua esposa sofreu violência sexual.

“Diante disso, vejo que os fatos tem sido transmitidos de maneira errônea por ambas as partes sendo que no momento o que deveriam estar preocupados é a saúde dela até porque a mesma se encontra internada”, disse ele.

O caso ocorreu no último dia 9, quando câmeras de segurança gravaram o momento em que Eduardo se aproxima do carro branco estacionado na rua, começa a dar tapas no carro e tenta abrir a porta. O morador de rua sai correndo pelado pelo lado do motorista, mas é alcançado pelo personal trainer e passa a ser espancado com murros e socos. Enquanto os dois brigam, Sandra, dentro do carro, veste suas roupas e sai sem apresentar sinais de nervosismo.

O morador de rua, Givaldo Alves de Souza, 48 anos, foi levado ao hospital e disse à polícia que a mulher parou o carro onde ele costuma dormir, perto de uma escola, e o chamou para entrar, dizendo: “Vamos brincar?” Ele conta que momentos depois um homem bravo entrou no carro e o agrediu.

Segundo um pastor amigo do casal, que foi chamado logo após o flagrante, Sandra disse que havia recebido uma mensagem de Deus, que seu ato era uma ‘missão espiritual’ e confirmou que o sexo foi consensual.

