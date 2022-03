Vídeo: Imagens de drone mostram soldados russos executando civis na Ucrânia

Uma emissora pública da Alemanha, a ZDF, exibiu nesta quarta-feira imagens obtidas por um drone que mostram um suposto grupo de soldados russos matando um civil ucraniano que deixava Kiev de carro.

As imagens foram gravadas no dia 7 de março, na via expressa E40, a oeste de Kiev, a capital da Ucrânia. Nas imagens, um carro branco para na rodovia, perto de um tanque russo que aparece de repente em um posto de gasolina. Um homem sai do carro com os braços para cima, em sinal de rendição, mas imediatamente é alvejado pelos atiradores russos e cai no chão morto.

A TV alemã disse que checou com o proprietário do drone a autenticidade das imagens e conseguiu identificar os soldados russos pela faixa branca característica do exército invasor. O local da filmagem também foi identificado na região da rodovia E40.

The #German TV channel ZDF published a video showing how #Russian soldiers shoot a civilian who raised his hands up. The man tried to evacuate from #Kyiv by car, but was shot dead. pic.twitter.com/BTPZvpU4sX — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

O autor da filmagem, que se identificou como Zanoza, disse que o posto de gasolina que aparece nas imagens estava fechado há bastante tempo e que o carro do motorista executado foi rebocado e queimado pelas forças de ocupação. Zanoza disse à TV alemã que defende seu país como voluntário e estava monitorando a posição das tropas russas na região quando gravou a execução do civil.

LEIA TAMBÉM: Astronauta norte-americano retornará de estação espacial em foguete russo, segundo a Nasa

GENERAL MORTO

O governo da Ucrânia disse nesta quarta-feira que mais um militar russo de alta patente foi morto pelas forças que defendem o país da invasão.

Ele foi identificado como general Oleg Mityaev e foi morto durante combates intensos nos arredores da cidade de Mariupol, no sudoeste do país, cidade que está sitiada pelo exército da Rússia.

Se a informação for confirmada, esse será o quarto general da Rússia que é morto em combate: os outros três são Andriy Kolesnikov, Andrey Sukhovetsky e Vitaly Gerasimov.

Pode te interessar também: