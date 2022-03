Uso de máscara passa a ser opcional em SP, exceto em hospitais e transporte público

Por determinação do governador João Doria, o uso de máscara de proteção passou a ser opcional em todos os ambientes (interno externo) no estado de São Paulo, com exceção dos hospitais, transporte público e estações de metrô.

A medida foi anunciada nesta quinta-feira. “Recebi hoje à tarde uma nota técnica do Comitê Científico que demonstra uma melhora consistente na situação epidemiológica no Estado. Por isso decidi, com respaldo desses cientistas e médicos, abolir imediatamente a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes, com exceção de unidades de saúde, hospitais e transporte público”, disse Doria.

O novo decreto do governador de São Paulo tem efeito imediato e com isso as pessoas podem optar por usar ou não as máscaras em escritórios, salas de aula, academias e comércios em geral. Em ambientes ao ar livre o uso de máscaras não era mais obrigatório desde o último dia 9.

Para tomar a decisão, os técnicos do Comitê Científico do Coronavírus de São Paulo levaram em consideração o índice de vacinação com duas doses no estado, que atingiu a meta definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS) de 90% da população elegível, ou seja, acima de 5 anos imunizada.

Os especialistas também levaram em conta que pela sexta semana consecutiva o estado registra queda nas internações de enfermaria e UTI, mesmo após duas semanas do feriado de Carnaval, quando temia-se um aumento de casos devido às festas.

Somente na última semana São Paulo registrou queda de 18,5% nas internações, segundo os dados da Secretaria da Saúde.

