Startups oferecem mais de 600 vagas de emprego para todo o Brasil; confira

Startups estão com mais de 600 vagas de emprego abertas. Há oportunidades para as áreas de tecnologia, comunicação, vendas, RH, entre outras.

Uma tendência que se mostra forte para as posições ofertadas é a possibilidade de trabalho remoto. Sendo assim, candidatos de todo o Brasil podem se inscrever.

Confira as empresas que estão contratando agora:

QUICKO

A Quicko, app de mobilidade, está com seis vagas abertas para áreas como Customer Experience e Tecnologia. As vagas são para cargos efetivos, bancos de talentos e estágios. Além disso variam no modelo de home office e presencial em São Paulo, onde a empresa está localizada. Interessados podem se candidatar no link.

YUCA

A Yuca é uma proptech de soluções de moradias. A startup atua desde a compra ou aluguel de um imóvel, passando pela reforma até o contato com os proprietários e inquilinos.

Em constante crescimento, a startup anuncia oito postos de trabalho em áreas como marketing, people, design e tecnologia. As vagas são para modelo home office, e os interessados podem acessar mais informações no link.

PONTOMAIS

A Pontomais, startup de controle de ponto online, está com 21 vagas. Para ser um pontomaker, como são chamados os colaboradores da empresa, basta se inscrever no link. As oportunidades variam de home office e trabalho em Curitiba (Paraná), sede da empresa. Além disso, há opções de posto efetivo, para banco de talentos, estágio e aprendiz em áreas como marketing, comunicação interna, recursos humanos e tecnologia.

CASAI

A Casai é uma startup de hospedagem latino-americana que chegou ao País em maio de 2021. A empresa está em expansão e em busca de talentos do mercado para fazer parte do time. Conta com oito vagas abertas, sendo uma em Florianópolis (SC) e as demais na capital paulista para Gerente de Finanças, Coordenador de Operações, Hospitality Agent Jr. e Sênior, Analista de Logística, entre outros. Confira todas as oportunidades abertas no link.

PinePR

A PinePR é uma agência de PR especializada no atendimento de scale-ups e empresas de tecnologia e inovação com atuação dentro e fora do Brasil. A agência está com vagas abertas para Trainee (estágio) e Executivo de Atendimento, buscando pessoas organizadas, com escuta ativa e com interesse no ecossistema de empreendedorismo e inovação. Caso tenha interesse na vaga, envie o currículo para o e-mail vagas@pinepr.com com o cargo desejado no assunto.

3F GROUP

A 3F Group, uma empresa que possui em seu guarda-chuva dois softwares com foco em orçamentos de obras, engenharia de custos e gestão de construções, está com vagas abertas. A vaga de Social Media e de Designer para Social Media tem como principal requisito a graduação na área. O Orçafascio, software do grupo e líder de mercado, está com vaga para Programador Pleno, o trabalho será no formato híbrido.

FEEDZ

A plataforma Feedz, plataforma completa para aumentar o engajamento e desempenho de colaboradores, possui quatro vagas para o seu time de parrots, a vaga para PJ de Pessoa Desenvolvedora Web Sênior e as vagas CLT para DevOps Pleno, Analista de Sucesso do Cliente Pleno e Gerente de Marketing Digital Pleno, ambas no formato home office. Para saber mais sobre a vaga e os benefícios, acesse o site da plataforma.

SENSEDATA

A SenseData, uma plataforma de gestão de sucesso do cliente através de dados acionáveis, está com três vagas abertas, sendo elas: Desenvolvedor Python, Sales Consultant e Estagiário(a) de Desenvolvimento Python. As vagas são para trabalho remoto e podem ser acessadas através do site da SenseData.

CIA. DA CONSULTA

A Cia. da Consulta, uma rede de clínicas médicas, está com mais de 30 vagas presenciais no Estado de São Paulo, para pessoas jurídicas ou CLT. Os cargos buscados são Médicos, Dentistas, Recepcionistas, Auxiliar de Sala e Analista de FP&A. Para acessar mais informações sobre a empresa e as vagas, acesse o site da Cia. da Consulta.

MATH

A Math, holding de empresas que aplicam ciências exatas para melhorar a relação entre marcas e pessoas, está com mais de 15 vagas. O grupo, certificado com Great Place To Work, tem vagas de Sales Specialist, CRO Analyst SR, Marketing Automation Analyst e Learning & Development Analyst todas para o estado de São Paulo. Para mais informações sobre as vagas e benefícios, acesse o site do grupo.

YUPCHAT

Criada em 2018, a Yup Chat - empresa da holding Tew.One - é uma plataforma especializada em marketing por conversação para empresas de todos os portes. A Yup Chat oferece uma série de serviços omnichannel de SMS, e-mail marketing, WhatsApp, chatbot e RCS (Rich Communications Service). A startup, sediada no litoral sul de São Paulo, também tem escritórios no Uruguai, onde atendeo mercado latino-americano. As vagas abertas são de: Head of Sales, New Business Development (Junior), Analista de Mídia Paga e Sales Account Executive. Mais informações sobre as vagas e benefícios no LinkedIn.

BOSSABOX

Fundada em 2017, a BossaBox é uma startup que oferece soluções para desenvolvimento de produtos digitais. A empresa tem oito vagas abertas no momento, entre elas: Recruitment Coordinator, Tech Manager, Solutions Architect, Talent Success, Analista de Marketing B2B, Customer Success Manager, Business Development Representative, Product Delivery Manager. Todas elas são para trabalho remoto, ou seja, o candidato pode morar em qualquer lugar do Brasil. Além disso, a startup dá preferência para diversidade no momento de preencher as vagas. Mais informações e inscrições, no link.

PROGIC

A Progic é líder em TV Corporativa no Brasil para comunicação interna. Atualmente tem duas vagas abertas. São elas: Desenvolvedor Front-end e Estágio em Marketing Digital. Ambas são para trabalhar diretamente na sede da empresa, que fica em Florianópolis (SC). Os interessados podem se inscrever e obter mais informações diretamente no link. Há também a opção de deixar o currículo no banco de talentos para futuras vagas.

NUBIMETRICS

A Nubimetrics foi criada para ser uma plataforma SaaS para sellers de e-commerce com base nos dados de mercado analisados e que tem como finalidade ajudá-los a alavancar seu negócio. Há mais de 20 vagas abertas no momento, mas somente quatro são para candidatos brasileiros. Entre essas estão as posições de Sales Executive B2B, Sales Development Representative (SDR), Sales Executive B2C e Analista de Retenção. Mais informações e inscrições podem ser feitas no link.

BRQ Digital Solutions

A BRQ Digital Solutions, empresa de transformação digital está abrindo novos empregos em 350 vagas anywhere office, sendo as principais áreas: Mobile, Analytics, Salesforce, Arquitetura, Designer. Para se inscrever basta acessar o link.

CONVENIA

A Convenia, HRtech com soluções voltadas para a otimização de tempo e custos para as empresas, está com cinco vagas de emprego abertas. As oportunidades são para Analista de Folha de Pagamento Júnior, Especialista de Automação e Marketing - CRM Hubspot, Especialista em Marketing de Produto, Pessoa Supervisora de Folha de Pagamento Júnior e Product Owner. As vagas são efetivas e em pelo menos três delas há a possibilidade de trabalho remoto. Acesse o link e saiba mais.

REFUTURIZA:

A REfuturiza Empregos, empresa que compõe a REfuturiza - Emprego e Educação para TODOS, do Grupo Cartão de TODOS, está com 133 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para as mais diversas áreas, como Analista de CRM, Desenvolvedor ETL, Vendas e Serviços Administrativos. As vagas são para trabalho nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As oportunidades podem ser consultadas neste link.

SLANG

A Slang é uma edtech, com o foco no inglês profissional e está expandindo suas operações. Ela está com 23 vagas abertas em diversas áreas, como requisito é necessário ter inglês fluente ou intermediário. As oportunidades são para Financeiro, RH, Marketing, Conteúdo, Tecnologia/Produto, Learning Experience, Vendas, entre outras. Para saber mais acesse o link.

REI DO PITACO

O Rei do Pitaco é uma plataforma líder de fantasy game diário pela qual usuários montam escalações com jogadores das ligas profissionais de futebol e pontuam de acordo com o desempenho estatístico destes atletas em partidas na vida real. A Sportstech oferece benefícios flexíveis como Caju, Zenklub, Gympass e Wealth.Me, além dos benefícios como o plano de saúde e odontológico, licenças maternidade e paternidade estendidas e day off de aniversário. Atualmente, a startup está com 24 vagas abertas, todas com horário flexível e com a possibilidade de atuar remotamente. Confira no link.