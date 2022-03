Padaria em São Paulo muda nome do bolo ‘nega maluca’ para ‘afrodescendente’

A padaria Aveiro, localizada na Zona Sul de São Paulo, compartilhou em suas redes sociais novas mudanças para o nome de determinados alimentos comercializados. Um dos itens apontados foi o bolo, anteriormente conhecido como ‘nega maluca’. Após a alteração, o bolo passou a se chamar ‘afrodescendente’.

O estabelecimento teria recebido um ofício do Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo, da Associação dos Industriais e do Instituto de Desenvolvimento de Panificação e Confeitaria. Neste ofício, o comunicado dizia para o estabelecimento se atentar com os nomes dos produtos, pois “podem ser mal interpretados” e “trazer dissabores para a padaria e seus proprietários.”

A instituição havia sinalizado a padaria de que os nomes tradicionais dos produtos podem ser vistos de outra forma nos dias atuais, bem como: “levar a constrangimentos e acusações de crime racial, machismo, preconceito etc.”. A padaria Aveiro já publicou em suas redes sociais os novos nomes dos produtos indicados. Além do antigo termo ‘nega maluca’ para o bolo, sendo substituído por ‘afrodescendente’, o doce ‘língua de sogra’ ficou como ‘pão doce mole’ e ‘maria mole’ foi trocado por ‘sorvete mole’. Também, o produto ‘teta de nega’ teve o termo trocado para ‘NHA benta’.

A crítica nas redes sociais sobre o ofício

O atual presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que se intitula como ‘negro de direita’, distribuiu críticas à instituição responsável pelo ofício enviado à padaria. “O Sindicato das Padarias de São Paulo está perseguindo, implacavelmente, o bolo ‘Nega Maluca’. Também estão na mira da patrulha politicamente correta a ‘Maria Mole’, ‘Teta de Nega’ e ‘Língua de Sogra’. Querem criminalizar bolos. Isso precisa acabar!”, disse Sérgio.

O Sindicato das Padarias de São Paulo está perseguindo, implacavelmente, o bolo Nega Maluca. Também estão na mira da patrulha politicamente correta a Maria Mole, Teta de Nega e Língua de Sogra. Querem criminalizar bolos.🤦🏽

Isso precisa acabar! ⬇️ pic.twitter.com/GrcWAwgg9M — Sérgio Camargo (@CamargoDireita) March 16, 2022

Sérgio Camargo finalizou sua crítica, ao dizer que há um afeto em relação aos doces que faz parte de sua vida e de outros. “Deixem a ‘nega maluca’ em paz”, manifestou o presidente da fundação. “Basta de mimimi, ninguém aguenta mais.”

A mudança do nome do bolo ‘nega maluca’ para ‘afrodescendente’ causou uma repercussão negativa para alguns internautas, que alegaram o racismo presente tanto na nova nomenclatura, como na anterior. A padaria se manifestou dizendo estar em “constante evolução”, não tendo espaço para preconceitos.