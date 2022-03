Mulher que se envolveu com morador de rua disse que era “missão espiritual”

A mulher que foi flagrada pelo marido fazendo sexo com um morador de rua dentro do carro, em Planaltina, no Distrito Federal, disse as um pastor que havia recebido uma mensagem de Deus e que o sexo com ele foi consensual.

Seu nome não foi divulgado, mas caso foi parar na polícia depois que o marido agrediu fisicamente o morador de rua, identificado como Givaldo Alves de Souza, de 48 anos, que teve que ser levado para o hospital para tratar dos ferimentos.

Segundo Givaldo, a mulher encostou o carro próximo ao local onde ele estava dormindo por volta das 21h30 e o chamado para “brincar”. Ele disse que ela o convenceu a entrar no carro e quando estavam nus o automóvel foi invadido “por um homem bravo”.

A agressão foi registrada por uma câmera de segurança de uma empresa local. Nas imagens, é possível ver quando o marido, o personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, se aproxima do carro, dá tapas da lataria e tenta abrir a porta. O morador de rua sai correndo, ainda pelado, segurando uma peça de roupa em uma das mãos. O personal o alcança e passa e espancá-lo com chutes e socos, principalmente na região do rosto, até que ele fica caído no chão, imóvel.

PERSONAL FLAGRA ESPOSA FAZENDO SEXO COM MORADOR DE RUA



Vídeo no momento em que o marido pega a mulher com o morador de rua pic.twitter.com/IZyHIV24rJ — Madureira News RJ®️ (@Madureiranewsrj) March 15, 2022

Enquanto isso, é possível ver pelas câmeras que a mulher colocando a roupa dentro do carro e sai, momentos depois, aparentemente calma e tenta socorrer o homem caído no chão, quando é afastada pelo marido.

O marido disse à polícia que acreditava que a mulher estivesse sendo estuprada, por isso partiu para cima dele. Em seguida, ele ligou para o pastor da igreja que ambos frequentam para pedir auxílio.

