Mourão afirma que preço da gasolina não voltará a ser R$ 4 reais

Nesta quarta-feira (16), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), falou que o preço do litro da gasolina não será diminuído para a taxa anterior, que um dia já foi de R$ 4 reais. Comentário foi realizado após a Petrobras ter anunciado reajuste de 18,8% na gasolina, 16,1% no gás de cozinha e 24,9% no diesel, segundo informações do Carta Capital.

O vice-presidente relatou a jornalistas que o mercado começou a se reequilibrar. Segundo ele, “bateu nos 139 dólares” e já está entre US$ 99 e US$ 98. “É óbvio, essa flutuação, acredito que a Petrobras ela vai encaixar isso aí e vai haver uma redução.”, disse Mourão. “Uma realidade a gente tem que entender: o preço do combustível, fruto até da questão da transição energética que nós temos de viver, não vai voltar aos patamares que a gente gostaria. Não vamos mais, na minha visão, pagar R$ 4 reais por litro de gasolina, vai ser difícil isso acontecer”, finalizou o vice-presidente.

Mourão havia afirmado ver espaço para que os postos cobrem o valor do combustível em torno de R$ 6 reais, ao ser questionado se o preço da gasolina entre R$ 7 e R$ 8 reais seria permanente.

Ao falar sobre o aumento de combustível, Hamilton Mourão atribuiu culpa aos preços internacionais e guerra no Leste Europeu, resultando na subida das taxas.

Crítica do presidente à Petrobras

O atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), havia feito reclamações a respeito da alta do valor de combustíveis, afirmando que a Petrobras não colabora.

Em entrevista para a TV Ponta Negra, no Rio Grande do Norte, Bolsonaro revelou estar aguardando um retorno da Petrobras com a revisão dos preços aplicados “O petróleo chegou a 135 dólares na semana passada, agora caiu e está em 100. A gente está esperando, inclusive, ter um retorno da Petrobras para rever estes preços que foram absurdamente majorados na semana passada.”