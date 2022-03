Morador de zona rural do Paraná encontra lixo espacial em seu terreno

Um morador da área rural de São Mateus do Sul, no Paraná, encontrou restos de um metal retorcido carbonizado em seu terreno medindo cerca de 4 metros nesta quarta-feira, e tudo leva a crer que seja resto de um foguete espacial,

O objeto foi encontrado por João Ricardo Pacheco Forte enquanto verificava as cercas do terreno. Segundo sua esposa, Joseana Maria Franco Porte, embora seu marido só tenha achado os restos do que ela acredite ser lixo espacial ontem, provavelmente está lá há mais tempo, pelo menos uma semana. “Eu ouvi um barulhão, umas 5h. Eu pensei que alguma coisa tinha explodido aqui perto, mas fui lá fora e não vi nada. Como o terreno é grande e trabalhamos com eventos, não é sempre que andamos por tudo, aí não achamos antes”, disse.

Especialistas concordam que o resto de metal tem todas as características de lixo espacial, já que apresenta sinais de ter sido exposto a altas temperaturas e tem uma parte interna escurecida, sinal de queima de combustível.

Todos os sinais, segundo os especialistas, indicam pertencer a uma seção de um foguete que resistiu ao calor da entrada da atmosfera, embora a maioria deles caia no oceano. Foi levantada a possibilidade de serem restos de foguetes lançados pela SpaceX

LEIA TAMBÉM: Vídeo: marido que flagrou mulher com morador de rua diz que foi ‘violência sexual’

Não é possível, porém, ter certeza de nada antes que seja feita uma avaliação mais detalhada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Lixo Espacial

Coincidência ou não, na madrugada de 8 de março moradores do Paraná registraram restos de lixo espacial caindo sobre a Terra. O registro foi feito em várias cidades do Paraná e astrônomos disseram na época tratar-se de restos do foguete da SpaceX, que tem sido largamente usados para colocar em órbita os satélites da Starlink.

LEIA TAMBÉM: