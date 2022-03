Ex-PM expulsa por ir a festas diz que registrará ocorrência por ataques na web

A ex-PM Andressa Christine Medeiros dos Santos, expulsa da corporação do Rio de Janeiro por postar fotos em suas redes sociais fazendo pesados treinos físicos e participando de eventos sociais enquanto estava de licença médica, disse que pretende registrar ocorrência por conta de ataques que estaria sofrendo nas redes sociais.

“Venho por meio desta informar aos que estão me hostilizando com palavras de calão que seus perfis estão sendo devidamente encaminhados à Delegacia de Crimes de Internet, e os senhores serão responsabilizados por seus atos”, avisou Andressa em um story postado no Instagram.

O desabafo seguiu. “Não espero que me adorem, menos ainda que me odeiem, viso apenas esclarecimentos dos fatos. No momento, isso só é importante para a minha vida, não afeta a mais ninguém. Dito isso, não vejo motivos para alguns serem perversos em seus comentários”, escreveu a ex-policial.

As manifestações no perfil da ex-militar, contudo, não são apenas negativas, como ela própria reconheceu - e agradeceu. “Gostaria de agradecer a todos que estão, através de palavras de bom ânimo, me apoiando, até mesmo sem me conhecer. Ser uma pessoa boa é dádiva de Deus. Estou devagar respondendo a cada um individualmente, muito obrigado pelo companheirismo de vocês. E, aos que nada comentam, muito obrigado também, porque ao menos não me tratam mal”, disse Andressa.

Entenda o caso

Em julho de 2018, Andressa teve um ferimento por arma de fogo no pé esquerdo, mas o incidente não ocorreu durante turno de trabalho. Ela se afastou de suas atividades como policial para se recuperar, mas pouco mais de um mês depois ela passou a postar fotos que mostravam suas sessões de treinamento na academia.

Nos meses que se passaram ela conseguiu três atestados de um mês cada para se afastar da corporação em função do ferimento, época em que postou fotos em atividades sociais, inclusive como musa da banda Amigos da Barra, durante o Carnaval.

O boletim da PM cita esses e vários outros casos para justificar o afastamento. Por nota, a Polícia Militar informou que a “ex-policial foi licenciada a ex ofício por não apresentar conduta de acordo com as premissas da administração militar estadual, estando de licença médica em repetidos períodos, porém mantendo uma rotina de eventos sociais e exercícios físicos não condizentes com o quadro de saúde informado”.