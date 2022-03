Coréia do Sul registra 621 mil casos de covid em um único dia

Em um recorde de casos diagnosticados em um único dia, a Coréia do Sul registrou 621 mil casos de covid-19 nesta quinta-feira, de acordo com as autoridades coreanas. Ontem, o país teve pouco mais de 400 mil casos.

Segundo dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) é o país que mais registrou casos de covid nos últimos sete dias, com cerca de 2,5 milhões de pessoas diagnosticadas, seguido pelo Vietnã, com 1,8 milhão.

As autoridades sanitárias coreanas disseram que o país está perto do pico da onda de contágios provocado pela variante ômicron.

Embora a onda de contágio seja crescente, os casos de morte são bastante reduzidos, já que a maioria dos 52 milhões de habitantes do país já completou o esquema de vacinação e tomaram também a dose de reforço.

Desde o começo da pandemia, a Coréia do Sul já teve 8.250.592 casos de covid-19, de acordo com a Agência de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul. O número total de mortos desde 2020 é de 11.481.

No Brasil, a média de casos de covid diagnosticados diariamente a cada 24 horas é de cerca de 40 mil.

NOVA VARIANTE

O Ministério da Saúde de Israel anunciou ontem que cientistas detectaram dois novos casos de contágio de uma variante ainda não conhecida do coronavírus, que combina características das variantes BA.1 e BA.2.

O comunicado do governo disse que esses dois casos foram descobertos em testes de PCR feitos no aeroporto internacional de Bem Gurion e que essa variante ainda não é conhecida no mundo, mas ao que tudo indica não apresenta gravidade nos sintomas.

“As pessoas contaminadas apresentaram sintomas leves de febre, dores de cabeça e musculares e não precisaram de cuidados médicos especiais”, disse a nota.