Ucrânia anuncia morte de mais um general russo durante combate

O governo ucraniano anunciou nesta terça-feira que mais um general russo foi morto pelas forças do país, o quarto desde o início da guerra.

O general foi identificado como Oleg Mityaev e foi morto durante combates intensos nos arredores da cidade de Mariupol, no sudoeste do país, segundo o conselheiro do Ministério do Interior da Ucrânia, Anton Gerashchenko.

Até o momento, o governo russo não confirmou a informação, mas caso seja confirmado, Mityaev passa a integras a lista de soldados de alta patente abatidos durante as guerra: Andriy Kolesnikov, Andrey Sukhovetsky e Vitaly Gerasimov.

Oleg Mityaev, 46 anos, era responsável pelo comando da 150ª Divisão de Rifles Motorizados e ex-vice-comandante das tropas russas na Síria.

Brasileira desaparecida

A família da brasileira Silvana Pilipenko, que está desaparecidas na Ucrânia desde o dia 3 de março, divulgou o último vídeo gravado por ela relatando a situação da guerra.

Natural da Paraíba, Silvana é casada com um ucraniano que trabalha na marinha mercante e mora na cidade de Mariupol. Ela está desaparecida há 12 dias.

No último vídeo enviado à família ela conta que a cidade está totalmente cercada e que não havia como fugir

A cidade está cercada pelas forças armadas, todas as saídas estão minadas, então é impossível tentar sair daqui nesse momento. Basicamente Mariupol faz fronteira com a Rússia, o país atacante, então não podemos seguir nessa direção. Se fôssemos para outra direção, no sentido Polônia ou Hungria, teríamos que atravessar todo território, o que não seria viável diante das circunstâncias e da distância”, disse.

Dias depois, a comunicação foi interrompida e desde então a família da brasileira busca informações com a Embaixada Brasileira e grupos de brasileiros em canais de Whatsapp, mas até agora não conseguiu nada.